सहायक आचार्य परीक्षा-2025: आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर, 1 से 24 दिसंबर तक होगी परीक्षा

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) परीक्षा-2025 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रमानुसार परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा. भर्ती अंतर्गत 30 विषयों के कुल 574 पद हैं. इनके लिए अभी तक 20 हजार से अधिक अभ्यर्थियों की ओर से ऑनलाइन आवेदन किया जा चुका है. नए विज्ञापन के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 सितंबर से शुरू हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि 19 अक्टूबर है. ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे. शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया और अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.

पूर्व में किए गए अभ्यर्थियों के आवेदन भी निरस्त: आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि यह भर्ती समान पदों के लिए 13 दिसंबर, 2024 को पूर्व में जारी विज्ञापन को सेवा नियमों में किए गए बड़े बदलावों के कारण निरस्त करने के बाद नए सिरे से निकाली गई है. ऐसे में पूर्व में जारी विज्ञापन के अंतगर्त प्राप्त 1 लाख 70 हजार 664 आवेदन भी सारहीन होने के कारण निरस्त हो गए हैं. लिहाजा इच्छुक सभी अभ्यर्थी जो विज्ञापनानुसार वांछित योग्यता रखते हैं, उन्हें नए विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करना होगा. भले ही उन्होंने निरस्त किए गए विज्ञापन के तहत पहले आवेदन किया हो.

पढ़ें: सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) के पदों पर भर्ती का विज्ञापन दोबारा जारी

पूर्व निर्धारित तिथि को ही होगा परीक्षा का आयोजन: आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि 13 दिसंबर, 2024 को जारी किए गए विज्ञापन को मात्र सेवा नियमों में न्यूनतम अंक का प्रावधान जोड़े जाने के कारण 18 सितंबर, 2025 को वापस लिया गया था. इसी दिन संशोधन के साथ समान पदों के लिए नया विज्ञापन भी जारी कर दिया गया था. मेहता ने बताया कि विज्ञापन में पदों की कमी और वृद्धि भी नहीं की गई है. ऐसे में नवीन विज्ञापनान्तर्गत भी इन पदों के लिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार 1 से 24 दिसंबर ही परीक्षाओं का आयोजन होगा. उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा 31 दिसंबर, 2024 को जारी परीक्षा कैलेंडर में ही उक्त पदों के लिए प्रस्तावित परीक्षा दिनांक जारी कर दी गई थी.