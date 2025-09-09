ETV Bharat / state

असिस्टेंट प्रोफेसर प्रतियोगी परीक्षा-2024, 14 विषयों की मॉडल उत्तरकुंजियां जारी, ये है ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने की डेट

आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर (चिकित्सा शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा के 14 विषयों की उत्तरकुंजियां जारी कर दी हैं.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 9, 2025 at 7:31 PM IST

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर (चिकित्सा शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 के अंतर्गत 14 विषयों की मॉडल उत्तरकुंजियां आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी है. इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है.

आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि इन विषयों की परीक्षा का आयोजन 3 से 4 जुलाई, 2025 तक किया गया था. इसकी उत्तरकुंजियां जारी कर दी गई हैं. इन पर अभ्यर्थी अपनी आपत्ति 10 से 12 सितंबर रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं. गुप्ता ने बताया कि आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करें. आपत्ति प्रामाणिक पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाईन ही प्रविष्ट करें. वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा. साथ ही इस परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यक्ति आपत्ति दर्ज करवाता है, तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा.

शुल्क के अभाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं होगी: आयोग में मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि आयोग की ओर से प्रत्येक प्रश्न के लिए आपत्ति शुल्क 100 रुपए (सेवा शुल्क अतिरिक्त) निर्धारित किया गया है. अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर परीक्षा के लिए उपलब्ध लिंक (क्वेश्चन ऑब्जेक्शन) पर क्लिक कर प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज कराकर प्रति प्रश्न आपत्ति शुल्क 100 रुपए-(सेवा शुल्क अतिरिक्त) के हिसाब से कुल आपत्ति शुल्क ई-मित्र कियोस्क या अभ्यर्थी स्वयं भी रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे पर भुगतान कर आपत्तियां दर्ज कर सकता है.

आपत्तियां केवल ऑनलाइन ही स्वीकार होंगी: उन्होंने बताया कि आयोग की ओर से शुल्क वापस लौटाने का प्रावधान नहीं है. शुल्क के अभाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएगी. आपत्तियां केवल ऑनलाइन ही प्रस्तुत करें. अन्य किसी माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी. ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक 10 से 12 सितंबर, 2025 को रात्रि 12 बजे तक ही उपलब्ध है. ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर अभ्यर्थी recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर ईमेल से या फोन नम्बर 9352323625 और 7340557555 पर संपर्क कर सकते हैं.

