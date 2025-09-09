ETV Bharat / state

असिस्टेंट प्रोफेसर प्रतियोगी परीक्षा-2024, 14 विषयों की मॉडल उत्तरकुंजियां जारी, ये है ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने की डेट

आरपीएससी ( ETV Bharat File Photo )

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर (चिकित्सा शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 के अंतर्गत 14 विषयों की मॉडल उत्तरकुंजियां आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी है. इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि इन विषयों की परीक्षा का आयोजन 3 से 4 जुलाई, 2025 तक किया गया था. इसकी उत्तरकुंजियां जारी कर दी गई हैं. इन पर अभ्यर्थी अपनी आपत्ति 10 से 12 सितंबर रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं. गुप्ता ने बताया कि आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करें. आपत्ति प्रामाणिक पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाईन ही प्रविष्ट करें. वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा. साथ ही इस परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यक्ति आपत्ति दर्ज करवाता है, तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा. पढ़ें: RPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की 8 विषयों की मॉडल उत्तरकुंजी जारी की, 24 से 26 मई तक दर्ज होंगी आपत्तियां