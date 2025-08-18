ETV Bharat / state

फोन पर बोले बैंक मैनेजर- 'पहुंच कर फोन करूंगा', फिर पत्नी को कॉल पर बोली पुलिस- 'आपके पति की ट्रेन' - BANK MANAGER DIED IN SIWAN

सिवान में यूनियन बैंक के सहायक मैनेजर की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है. पत्नी ने फोन किया तो जीआरपी ने उन्हें सूचना दी.

bank manager died in siwan
ट्रेन से कटकर बैंक मैनेजर की मौत (ETV Bharat)
Published : August 18, 2025 at 11:09 AM IST

सिवान: बिहार के सिवान में ट्रेन से कटकर एक यूनियन बैंक के सहायक मैनेजर की मौत हो गयी है. घटना के संबंध में बताया जाता है कि सिवान जंक्शन के पश्चिमी छोर के पास अचानक ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की मौत की सूचना जीआरपी मिली. सूचना के बाद टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

ट्रेन से कटकर बैंक मैनेजर की मौत: उसके बाद मृतक के परिजनों को इस घटना की सूचना दी गई. परिजन दौड़े भागे अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है. मृतक की पहचान संजय कुमार श्रीवास्तव (50) के रूप में हुई है.

'टिकट लेकर किया था फोन': वहीं मृतक के परिजनों ने बताया कि रविवार की सुबह घर से देवरिया जाने के लिए निकले थे. जेनरल टिकट लेकर उन्होंने घर फोन किया और बताया कि "मैंने टिकट कटा लिया है और अब ट्रेन आने वाली है. मैं पहुंच कर फोन करूंगा."

'पत्नी ने किया फोन तो..': थोड़ी देर बाद संजय की पत्नी ने यह जानने के लिए फोन किया कि ट्रेन मिली या नही. कॉल जीआरपी ने उठाया और घटना की जानकारी दी. संजय कुमार श्रीवास्तव सिवान के यूनियन बैंक में सहायक मैनेजर के पोस्ट पर कार्यरत थे.

आंदर ढाला के पास मौत: वही बैंक स्टाफ भी मौत की खबर से शोक में डूब गए हैं. परिजनों ने बताया कि वे आम्रपाली ट्रेन से देवरिया जाने वाले थे और आंदर ढाला के पास उनकी ट्रेन से कटकर मौत हुई है.

"आम्रपाली ट्रेन के चपेट में आने से एक व्यक्ति की कटकर मौत होने की सूचना मिली थी. तत्काल शव को कब्जे में लेकर थाने लाया गया. इसके बाद परिजनों से पहचान कराई गई. सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है आगे मामले की जांच की जा रही है."- विकास कुमार आजाद, जीआरपी थानाध्यक्ष

