असिस्टेंट ग्रेड ग्रुप डी परीक्षा: कोटा से भरतपुर के बीच तीन दिन तक रोजाना चलेगी दो स्पेशल ट्रेन

कोटा से भरतपुर तक 19, 20 और 21 सितम्बर को हर दिन में दो एग्जाम स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी.

Kota Junction
कोटा जंक्शन (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 17, 2025 at 8:58 PM IST

2 Min Read
कोटा: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की असिस्टेंट ग्रेड ग्रुप डी परीक्षा भर्ती 19 से 21 सितंबर के बीच है. जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी दूसरे जिलों में परीक्षा देने के लिए जाएंगे. इसी को ध्यान में रखते हुए कोटा रेल मंडल ने भी कोटा से भरतपुर के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि भर्ती परीक्षा को देखते हुए अतिरिक्त भीड़ ट्रेनों में आने की संभावना है. इस संबंध में रेलवे ने विशेष एग्जाम स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है. इसमें 19, 20 और 21 सितम्बर को हर दिन में दो एग्जाम स्पेशल ट्रेने कोटा से भरतपुर चलाई जाएगी. ये ट्रेनें आने और जाने के 12 फेरे करेगी. ट्रेनें लाखेरी, इन्द्रगढ़ सुमेरगंज मंडी, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, श्री महावीरजी, हिंडौन सिटी और बयाना पर स्टॉपेज करेगी. इन दो विशेष ट्रेन के अलावा जयपुर बयाना एक्सप्रेस को अस्थाई रूप से भरतपुर स्टेशन तक बढ़ाया है. जो 19 से 21 सितम्बर तीन दिनों तक चलेगी. वहीं वापसी में भी भरतपुर स्टेशन से ही रवाना होगी.

यह रहेगा शेड्यूल:

  1. ट्रेन नंबर 19721 परीक्षा विशेष ट्रेन, कोटा से दोपहर 3 बजे रवाना होगी. इसके बाद यह शाम 7:35 पर भरतपुर पहुंचेगी. वापसी में यह ट्रेन नंबर 19722 भरतपुर से रात 11:10 पर चलेगी और अगले दिन सुबह 6:05 में कोटा पहुंचेगी.
  2. दूसरी परीक्षा स्पेशल ट्रेन नंबर 19721 शाम 6:40 कोटा से रवाना होगी. इसके बाद यह रात 11:50 पर भरतपुर पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 19722 अगले दिन तड़के 4:30 बजे रवाना होगी. यह सुबह 9:00 बजे कोटा पहुंच जाएगी.

