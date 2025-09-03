देहरादून: उत्तराखंड वन विभाग में सहायक वन संरक्षक (ACF) स्तर के कई अधिकारियों को तैनाती का इंतजार है. ये वो अधिकारी हैं, जिनका हाल ही में प्रमोशन तो हुआ था, लेकिन प्रमोशन के आधार पर तैनाती नहीं हो पाई. खास बात ये है कि इसके लिए प्रक्रिया तो शुरू की गई, लेकिन लंबे समय बाद भी इसपर फाइनल निर्णय नहीं हो पाया.

उत्तराखंड में प्रमोशन पाने वाले अधिकारियों का इंतजार खत्म नहीं हो पा रहा है. वन विभाग में रेंजर से ACF (Assistant Conservator of Forests) बने अधिकारियों को इस साल प्रमोशन तो दे दिया गया, लेकिन तैनाती नहीं मिल पाई. विभाग में ऐसे करीब 25 से ज्यादा एसीएफ (ACF) हैं, जिन्हें नई जिम्मेदारी को लेकर तबादला सूची का इंतजार है. जिस पर फिलहाल शासन स्तर से निर्णय होना है.

हालांकि, विभागीय मंत्री को भी तबादले पर अपना अनुमोदन देना है, जिसके बाद ही तबादले सूची जारी हो पाएगी. विभाग के इन एसीएफ स्तर के अधिकारियों में कुछ को पहले ही प्रभारी एसीएफ के रूप में जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अब इन्हें भी फुलफ्लैश एसीएफ (ACF) के रूप में आधिकारिक रूप से तैनाती दी जानी है.

उधर, हैरानी की बात ये है कि कुछ ऐसे अधिकारी जो ट्रेनिंग के बाद विभाग में वापस लौट आए हैं, उन्हें भी कोई तैनाती अब तक नहीं दी गई है. माना जा रहा है कि ऐसे अधिकारी को भी इसी सूची में तैनाती देने का विचार किया गया, लेकिन तबादला सूची जारी नहीं होने के कारण ये अधिकारी भी तैनाती से महरूम रह गए.

भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के हो चुके तबादले: वैसे हाल ही में भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के बंपर तबादले किए गए हैं. यह माना जा रहा था कि इसके फौरन बाद सहायक वन संरक्षक (ACF) की भी तबादला सूची जारी कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हो पाया है.

खास बात ये है कि अभी फिलहाल आने वाले कुछ दिनों में भी सहायक वन संरक्षकों को नई तैनाती से जुड़ा आदेश होने की संभावना कम ही नजर आ रही है. ऐसे में इन अधिकारियों का अभी इंतजार कुछ और लंबा हो सकता है. वन मुख्यालय में प्रशासन की जिम्मेदारी देख रहे पीसीसीएफ बीपी गुप्ता ने जल्द तैनाती के आदेश जारी करने की बात कही है.

"रेंजर्स के प्रमोशन काफी हद तक पूरे हो चुके हैं. जहां तक इनकी तैनाती का सवाल है तो इसके लिए फिलहाल प्रक्रिया जारी है. शासन स्तर से प्रक्रिया पूरी होते ही तैनाती से जुड़ा आदेश जारी कर दिया जाएगा."- बीपी गुप्ता, पीसीसीएफ, प्रशासन, उत्तराखंड वन विभाग

