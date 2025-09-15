ETV Bharat / state

नक्सलियों की संपत्ति का ब्यौरा खंगाल रही, यहां है माओवादी रवींन्द्र गंझू और नितेश का पैसा!

पलामूः गढ़वा, पलामू और लातेहार में नक्सली संगठनों के बड़े कमांडरों की संपत्ति का आकलन किया जा रहा है. नक्सली कमांडर्स के करीबियों के बारे में भी संपत्ति की डिटेल खंगाले जा रहे हैं.

पलामू जोन में पिछले तीन महीने से संपत्ति आकलन के लिए अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारियां मिल रही हैं. कोई पत्र भेज कर तो कोई गोपनीय रूप से कॉल करके पुलिस के आला अधिकारियों को नक्सलियों की संपत्ति के बारे में जानकारी दे रहा है.

नक्सलियों की संपत्ति के बारे में जानकारी देने वाले लोगों की पहचान पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जा रही है. पलामू, गढ़वा और लातेहार दो-दो बड़े कमांडरों की शुरुआती दौर में संपति का आकलन किया जा रहा है.

पलामू के जोनल आईजी सुनील भास्कर ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ संपत्ति का आकलन किया जा रहा है. पुलिस लगातार नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील कर रही है, उन्हें बताया जा रहा है कि सरकार की योजना नई दिशा क्या है. संपत्ति जांच के दौरान कई बातों की जानकारी मिली है जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रहा है, अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त किया जाएगा.

नक्सली रविंद्र गंझू-नितेश यादव ने जमीन में पैसा किया इन्वेस्ट