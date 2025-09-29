ETV Bharat / state

विधानसभा अध्यक्ष देवनानी बोले- सिंधी भाषियों ने झेला विभाजन का दर्द, भाषा बचेगी तो ही संस्कृति बचेगी

उदयपुर: विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि भाषा ही संस्कृति की रीढ़ होती है. इसे बचाकर ही संस्कृति बचाई जा सकती है. विभाजन के समय पाकिस्तान के सिंध से आए सिंधी भाषियों को अपनी भाषा पर विशेष ध्यान देना चाहिए. नई पीढ़ी इस भाषा को आत्मसात करें तो सिंधी संस्कृति और सभ्यता खुद जिंदा रह जाएगी. देवनानी सुखाड़िया रंगमंच सभागार में राजस्थान सिंधी अकादमी और झूलेलाल सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में सांस्कृतिक संध्या में बतौर अतिथि बोल रहे थे.

विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि उन्हें सिंधी होने पर गर्व है. सिंधी विश्व की समृद्ध भाषाओं में है. इसमें 52 वर्ण है, जो इसकी समृद्धता दर्शाते हैं. उन्होंने सिंधी भाषा में विपुल साहित्य रचने की जरूरत जताई. उन्होंने कहा कि सिंधी संस्कृति बचाने के लिए नई पीढ़ी को इस भाषा को विशेष रूप से अपनाना चाहिए. विभाजन के समय सिंध के बाशिंदे इस देश में सिर्फ अपनी भाषा और संस्कृति के साथ आए थे. वे जहां भी बसे, मेहनत के बल पर अलग मुकाम हासिल किया. सिंधी गीत, नृत्य, संगीत, नाट्य मंचन आदि प्रस्तुतियां हुई. समाज ने देवनानी का सम्मान किया. हरीश राजानी, विजय आहुजा एवं अन्य गणमान्य उपस्थित रहे.