जयपुर: विधानसभा का मानसून सत्र सुचारू रूप से चलने के लिए गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सर्दलीय बैठक बुलाई थी. कांग्रेस ने यह कहते हुए बैठक का बहिष्कार कर दिया कि यहां एक तरफा फैसला लिए जाते हैं. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक 2 सितंबर को होगी जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल होंगे. वहीं बैठक के बहिष्कार पर सत्ता पक्ष ने कहा कि विपक्षी मैदान छोड़कर भाग रहे हैं. बहिष्कार करना दुर्भाग्यपूर्ण है.

मैदान छोड़ भाग रही कांग्रेस: सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि सर्वदलीय बैठक से पहले सभी पक्षों से सहमती ली जाती है. आज की डेट टीकाराम जूली से पूछ कर ही तय की गई थी. वे 29 ​अगस्त को आने में असमर्थ थे, इसलिए जूली के कहने पर 28 अगस्त डेट तय की गई. अचानक उन्होंने सूचना दी कि वे और उनके सचेतक भी नहीं आएंगे. ऐसा करना मैदान छोड़ने वाली बात हुई. गर्ग ने कहा कि जानबूझकर बहिष्कार किया है. इसके कारण अभी तक हमको समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस की आपस की लड़ाई, डोटासरा वर्सेस जूली की वजह से ये सब कुछ हो रहा है. गर्ग ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी निंदा करते हैं.

'जवाबदेही से बच रही सरकार': जूली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि विधानसभा को लेकर शुरुआत से ही भाजपा सरकार की मंशा अच्छी नहीं रही है. विधानसभा अध्यक्ष चाह रहे हैं कि सत्र लम्बा चले, लेकिन सरकार चाह रही है कि कुछ दिन में ही विधानसभा सत्र खत्म हो जाए, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित न हो सके. विधानसभा में भी कई वाकये ऐसे हुए हैं जो एक पक्षीय रहे. हमारे विधायक नरेन्द्र बुढ़ानिया को विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष बनाया, लेकिन अचानक से उन्हें कुछ दिन में ही हटा दिया गया. इतने वरिष्ठ सदस्य के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार स्वीकार्य नहीं है.

'चुन-चुनकर हटा रहे हमारे लोग': जूली ने कहा कि विधानसभा में सवालों के जवाब पहले जनता के लिए पोर्टल पर अपलोड होते थे, वो इस बार अपलोड नहीं किए गए. क्या सरकार को कोई डर है? जूली ने कहा कि इसी प्रकार जिलों में हमारे प्रधानों, प्रमुखों, चेरयमैनों को चुन-चुनकर हटाया जा रहा है. सरकार के एक विधायक ने जनता के बीच कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में सभी प्रधानों को हटाकर भाजपा के प्रधान बनाए हैं. यानी इनका लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है. यही कारण है कि संवैधानिक बाध्यताओं के बावजूद राज्य में पंचायतीराज एवं नगरीय निकाय के चुनाव भी सरकार नहीं करवा रही और हाईकोर्ट से स्टे लेकर आ रही है.

'नए कन्वेंशन सेंटर की क्या जरूरत?': जूली ने कहा कि छात्रसंघ चुनावों के विरोध में भी सरकार ने हाईकोर्ट में एफिडेविट दे दिया. इससे लगता है कि सरकार का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है. जूली ने कहा कि राज्य में स्कूलों की छत गिरने से हादसे हो रहे हैं, लेकिन सरकार वहां विधायकों से विधायक निधि से पैसे देने के लिए कह रही है. जयपुर में 3500 करोड़ रुपए से नया कन्वेंशन सेंटर बना रहे हैं जबकि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जेईसीसी जैसे बड़े सेंटर पहले से हैं. राजस्थान मंडपम ये सरकार बना ही रही है. किसानों को खाद मिल नहीं रही है. किसान घंटों-घंटों तक लाइन में लगना पड़ रहा है.

2 सितंबर को विधायक दल की बैठक: नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमारी सरकार के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मई 2020 में सभी 200 विधायकों और 25 सांसदों की बैठक लेकर उनकी बात सुनी थी. यहां केवल भाजपा विधायकों, सांसदों और जिनको जनता ने नकार दिया उन हारे हुए प्रत्याशियों से बात की जा रही है, लेकिन विपक्ष की आवाज को नहीं सुना जा रहा है. ऐसी एकतरफा अप्रोच के कारण आज कांग्रेस पार्टी ने इस बैठक का बहिष्कार किया है. हम सदन की पहले दिन की बैठक में भाग लेंगे. 2 सितंबर को हमारे विधायक दल की बैठक है जिसमें हमारे प्रभारी, प्रदेशाध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री समेत सभी वरिष्ठ नेता होंगे और वहां आगे का निर्णय लिया जाएगा.

सदन शांतिपूर्ण चलाने के लिए बुलाई बैठक: बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने दो दिन पहले ही 1 सितंबर से शुरू होने वाले सदन की कार्यवाही को लेकर सर्वदलीय बैठक के आदेश जारी किए थे. सर्वदलीय बैठक का उद्देश्य सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण और निर्बाध रूप से चलाना था. बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, प्रतिपक्ष के सचेतक रफीक खान, बसपा के मनोज कुमार, भारत आदिवासी पार्टी के थावर चन्द, रालोद के डॉ सुभाष गर्ग के नाम शामिल थे, लेकिन इस बैठक में सत्ता पक्ष की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग शामिल हुए.