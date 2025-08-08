ETV Bharat / state

फिर सुर्खियों में विधानसभा बैकडोर भर्ती मामला, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जानिये क्या हुआ - NAINITAL HIGH COURT

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय में हुई अवैध नियुक्तियों के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ती आलोक मेहरा खण्डपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 1 सिम्बर की तिथि नियत की है. तब तक कोर्ट ने याचिका में बनाएं गए सभी पक्षकारों से अपने उत्तर देने को कहा है.

आज हुई सुनवाई पर याचिकर्ता की तरफ से कहा कि पूर्व के कई आदेश होने के बाद भी मामले की जांच नहीं हो पाई. इसी मामले से जुड़े कई याचिकाएं उच्च न्यायलय में सुनवाई के लिए विचाराधीन है. इसलिए मामले की शीघ्र सुनवाई की जाये. जिस पर कोर्ट ने अगली सुनावई के लिए 1 सितंबर 2025 की तिथि नियत कर दी है.

मामले के अनुसार देहरादून निवासी अभिनव थापर ने इस मामले में जनहित याचिका दायर की है. उनके द्वारा जनहित याचिका में विधानसभा सचिवालय में हुई बैकडोर भर्ती, भ्रष्टाचार व अनियमितताओं को चुनौती दी गयी है. उनके द्वारा जनहित याचिका में कहा है कि विधानसभा ने एक जांच समीति बनाकर 2016 के बाद की विधान सभा सचिवालय में हुई भर्तियों को निरस्त कर दिया है. उससे पहले की नियुक्तियों को निरस्त नहीं किया है. सचिवालय में यह घोटाला 2000 में राज्य बनने से अब तक होता रहा है. जिस पर सरकार ने अनदेखी की है.

जनहित याचिका में कोर्ट से प्राथर्ना की गई है कि विधानसभा भर्ती में भ्रष्टाचार से नौकरियों को लगाने वाले ताकतवर लोगों के खिलाफ उच्च न्यायलय के सिटिंग जज की निगरानी में जांच कराई जाये. उनसे सरकारी धन की वसूली कर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये. सरकार ने 6 फरवरी 2003 का शासनादेश जिसमें तदर्थ नियुक्ति पर रोक, संविधान का अनुच्छेद 14, 16 व 187 का उल्लंघन है. जिसमें हर नागरिक को सरकारी नौकरियों में समान अधिकार व नियमानुसार भर्ती होने का प्रावधान है. उत्तर प्रदेश विधानसभा की 1974 की सेवा नियमावली तथा उत्तराखंड विधानसभा की 2011 नियमवलयों का उल्लंघन किया है.