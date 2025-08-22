अशोकनगर : सोशल मीडिया के मेटा की सजगता और पुलिस की तत्परता ने एक युवक की जान बचा ली. युवक को जिला अस्पताल में पुलिस ने भर्ती कराया, जहां वह अब खतरे से बाहर है. मामले के अनुसार पुराना बाजार स्थित 22 साल के एक युवक ने जीवनलीला समाप्त करने की तैयारी की. उसने वीडियो बनाकर स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पर शेयर किया. यह पोस्ट गुरुवार दोपहर 3 बजे के आसपास युवक ने डाली थी. इसके बाद यूएस मेटा ने इसकी जानकारी सायबर हेड क्वार्टर दिल्ली को भेजी.

इंदौर सायबर सेल ने अशोकनगर पुलिस को किया अलर्ट

इसके बाद युवक की लोकेशन ट्रेस करने के बाद सायबर सेल ने इसकी जानकारी इंदौर सायबर सेल को दी. यह जानकारी साढ़े 4 बजे अशोकनगर पुलिस को मिली. इसके बाद अशोक नगर कोतवाली टीआई रवि प्रताप सिंह युवक के घर पहुंचे और वहां पड़ताल की. पुलिस को पता चला कि युवक मकान के ऊपर वाले कमरे में है. घर के सभी लोग नीचे अपने काम में व्यस्त थे. पुलिस ने फुर्ती से युवक के कमरे में प्रवेश किया. तब तक युवक आत्मघाती कदम उठा चुका था. पुलिस ने तत्काल युवक को कमरे से उठाया, उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवक आईसीयू में भर्ती है.

अशोकनगर कोतवाली टीआई रवि प्रताप सिंह (ETV BHARAT)

डेढ़ माह पहले प्रेमिका ने कर दिया था ब्लॉक

पुलिस की पूछताछ में पता चला कि युवक एक लड़की से प्रेम करता था. जबकि लड़की ने डेढ़ माह पहले उसे ब्लॉक कर बात करना बंद कर दिया था. इसके बाद युवक लगातार परेशान था. उसने अपनी जान देने का मन बनाया. बताया जाता है कि कुछ दिन पहले युवक के ताउ की मौत हो गई थी. इससे युवक पहले से ही परेशान था. जब प्रेमिका ने ब्लॉक कर दिया तो वह टूट गया.

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

कोतवाली टीआई रवि प्रताप सिंह ने बताया "मेटा की सजगता के कारण इस मामले का खुलासा हो सका. युवक को जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया जा सका. मेटा द्वारा इस तरह की जानकारी लगने के 10 मिनट बाद ही हम युवक के घर पर लोकेशन के आधार पर पहुंच गए. मेटा की जागरूकता के चलते यह आसपास के जिलों का संभवत: पहला मामला है."