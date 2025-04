ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में बना एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध सूखा, पानी के लिए हाहाकार - SANJAY SAROVAR DAM OUT OF WATER

एशिया के सबसे बड़े मिट्टी के डैम में पानी खत्म ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 23, 2025 at 8:18 AM IST | Updated : April 23, 2025 at 8:41 AM IST 4 Min Read

छिन्दवाड़ा/सिवनी : एशिया के सबसे बड़े मिट्टी के बांध संजय सरोवर भीमगढ़ में पानी खत्म होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद सिवनी में पीने के पानी के लिए हाहाकार मचा है. डैम का पानी खत्म होने के बाद छिंदवाड़ा के माचागोरा बांध का पानी सिवनी जिले को दिए जाने के बाद कांग्रेस ने विरोध शुरू कर दिया है. कांग्रेस का कहना है की पहली बार पानी दिया, वह तो ठीक है लेकिन यह परंपरा नहीं बननी चाहिए क्योंकि इससे छिंदवाड़ा जिले का नुकसान होगा. एशिया के सबसे बड़े मिट्टी के डैम में पानी खत्म छिंदवाड़ा में आयोजित कांग्रेस की बैठक में कहा गया कि सिवनी जल संसाधन विभाग की लापरवाही का खामियाजा छिंदवाड़ा की जनता को ना भुगतना पड़े. संजय सरोवर (भीमगढ़ जलाशय) में पानी की कमी बताकर चौरई के माचागोरा डैम से 35 एमसीएम पानी सिवनी जिले के भीमगढ़ जलाशय के लिए छोड़ा जा रहा है. पीने के लिए सिवनी जिले को पानी दिया, किन्तु यह परम्परा ना बनें. सिवनी को लोकल स्तर पर ही पेयजल के स्थाई साधन खोजने पर भाजपा ध्यान लगाए. पिछले साल सीएम मोहन यादव ने किया था संजय सरोवर बांध का निरीक्षण (Etv Bharat)

