गोल्डन रेसर गुलवीर सिंह की कहानी: स्कूल-दुकान तक रोज रेसिंग, सब्जी-रोटी की डाइट, मिल्खा सिंह जैसा सुबह चार बजे से दौड़ने का जुनून - GULVEER SINGH SUCCESS STORY

भारत के गोल्ड मेडल चैंपियन गुलवीर सिंह की सफलता की कहानी. ( photo credit: etv bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 29, 2025 at 5:28 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 5:49 PM IST 5 Min Read

अलीगढ़ः अलीगढ़ जिले के गुलवीर सिंह ने 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का डंका पूरे देश में बजा दिया है. सोशल मीडिया पर उनकी उपलब्धि की ढेरों चर्चाएं हो रहीं हैं. एक साधारण से किसान के बेटे की इतनी बड़ी उपलब्धि पर उनके परिवार के साथ ही पूरे देश को गर्व है. अब उनसे ओलंपिक में गोल्ड लाने की आस लगाई जा रही है.

भारत की झोली में डाला गोल्डः बीती 27 मई को दक्षिण कोरिया के गुमी में आयोजित 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में 28:38.63 का समय लेकर गोल्ड मेडल जीत लिया. उनकी जीत पर देश के साथ ही उनके गांव में भी खूब जश्न मनाया गया.



इससे पहले की उपलब्धियां 2022 एशियाई खेलों में 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता था.

बैंकॉक में 2023 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर में कांस्य पदक जीता.

भारत के राष्ट्रीय फेडरेशन कप में भी स्वर्ण पदक जीता.



साधारण किसान परिवार में हुआ जन्मः गुलवीर सिंह का जन्म 1 जून 1998 को गुलवीर सिंह का जन्म अलीगढ़ की विधानसभा अतरौली क्षेत्र के ब्लॉक बिजौली के गांव सिरसा के एक साधारण परिवार में हुआ. उनके पिता पप्पू सिंह किसान हैं. गुलवीर की एक बहन और दो भाई भी है. गुलवीर की 4 साल पहले शादी हो चुकी है. उनकी एक 10 महीने की बेटी है.



परिवार को सोशल मीडिया से पता चलाः गुलवीर सिंह के भाई मोनू सिंह ने बताया कि हमें सोशल मीडिया के द्वारा मालूम चला कि हमारे भाई ने एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में 10000 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है. इसके बाद मैंने सोशल मीडिया पर अपने भाई की दौड़ की वीडियो देखी. इसके बाद घर और गांव में जश्न मनना शुरू हो गया.

