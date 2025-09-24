ETV Bharat / state

रीवा में मां करणी के स्थापना दिवस में आए एशिया के सबसे लम्बे इंसान, शादी को लेकर कही बड़ी बात

रीवा आए एशिया के सबसे लम्बे इंसान धर्मेन्द्र प्रताप सिंह ( ETV Bharat )

रीवा: दुनिया के दूसरे और एशिया के सबसे लम्बे इंसान धर्मेंद्र प्रताप सिंह मंगलवार को एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे. रीवा में आयोजित मां करणी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप शामिल हुए. इस दौरान धर्मेन्द्र प्रताप सिंह का जोरदार स्वागत किया गया. धर्मेन्द्र प्रताप ने ईटीवी भारत से बात करते हुए देश के विकास और क्षत्रिय समाज के साथ ही अपने वैवाहिक बंधन मे बंधने के अलावा अन्य कई मुद्दों पर चर्चा की. रीवा पहुंचे एशिया के सबसे लम्बे इंसान धर्मेन्द्र प्रताप

धर्मेन्द्र प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित नरहरपुर कसीयाही के निवासी हैं. धर्मेन्द्र प्रताप सिंह ने अपनी लम्बाई को लेकर काफी शौहरत बटोरी. लगभग 45 वर्षीय धर्मेंद्र प्रताप सिंह की लम्बाई 8 फुट 2 इंच है और अपनी इसी लम्बाई के चलते वह असाधारण व्यक्तित्व के रूप मे उभरे और दुनिया भर में छा गए. जिसके चलते वे दुनिया के दूसरे और एशिया के सबसे लम्बे इंसान कहलाए और इसी के चलते वर्ष 2007 मे उनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मे दर्ज हुआ. धर्मेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में करे विस्तार (ETV Bharat) मां करणी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल

रीवा में मां करणी की स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें धर्मेन्द्र प्रताप सिंह बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. उन्होंने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि, ''रीवा की पावन धरा पर क्षत्राणी योद्धा मां करणी की स्थापना दिवस के अवसर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया था. मां करणी ने हमेश अपने समस्त क्षत्रिय वंसज की रक्षा की.'' धर्मेन्द्र प्रताप ने कहा कि, ''रीवा में आयोजित हुए इस तरह के कार्यक्रम से समाज में एक अच्छा और एक जुटता और सदभाव का संदेश जाता है.''

