रीवा में मां करणी के स्थापना दिवस में आए एशिया के सबसे लम्बे इंसान, शादी को लेकर कही बड़ी बात

रीवा में मां करणी के स्थापना दिवस में आए एशिया के सबसे लम्बे इंसान, शादी को लेकर कही बड़ी बात
रीवा आए एशिया के सबसे लम्बे इंसान धर्मेन्द्र प्रताप सिंह. मां करणी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल. लोगों ने किया जमकर स्वागत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 24, 2025 at 9:39 AM IST|
Updated : September 24, 2025 at 10:14 AM IST
रीवा: दुनिया के दूसरे और एशिया के सबसे लम्बे इंसान धर्मेंद्र प्रताप सिंह मंगलवार को एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे. रीवा में आयोजित मां करणी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप शामिल हुए. इस दौरान धर्मेन्द्र प्रताप सिंह का जोरदार स्वागत किया गया. धर्मेन्द्र प्रताप ने ईटीवी भारत से बात करते हुए देश के विकास और क्षत्रिय समाज के साथ ही अपने वैवाहिक बंधन मे बंधने के अलावा अन्य कई मुद्दों पर चर्चा की.
रीवा पहुंचे एशिया के सबसे लम्बे इंसान धर्मेन्द्र प्रताप
धर्मेन्द्र प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित नरहरपुर कसीयाही के निवासी हैं. धर्मेन्द्र प्रताप सिंह ने अपनी लम्बाई को लेकर काफी शौहरत बटोरी. लगभग 45 वर्षीय धर्मेंद्र प्रताप सिंह की लम्बाई 8 फुट 2 इंच है और अपनी इसी लम्बाई के चलते वह असाधारण व्यक्तित्व के रूप मे उभरे और दुनिया भर में छा गए. जिसके चलते वे दुनिया के दूसरे और एशिया के सबसे लम्बे इंसान कहलाए और इसी के चलते वर्ष 2007 मे उनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मे दर्ज हुआ.
मां करणी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल
रीवा में मां करणी की स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें धर्मेन्द्र प्रताप सिंह बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. उन्होंने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि, ''रीवा की पावन धरा पर क्षत्राणी योद्धा मां करणी की स्थापना दिवस के अवसर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया था. मां करणी ने हमेश अपने समस्त क्षत्रिय वंसज की रक्षा की.'' धर्मेन्द्र प्रताप ने कहा कि, ''रीवा में आयोजित हुए इस तरह के कार्यक्रम से समाज में एक अच्छा और एक जुटता और सदभाव का संदेश जाता है.''
धर्मेन्द्र ने कहा, समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में करे विस्तार
धर्मेन्द्र प्रताप सिंह ने उत्तर प्रदेश मे होने वाले अगले चुनाव को लेकर कहा कि, ''उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के वह प्रदेश सचिव हैं. हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी अपनी अच्छी शुरुआत करके अपनी राजनीति का विस्तार करते हुए यहां का विकास करे. भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में विकास कर रही है लेकिन प्रदेश विकास के क्षेत्र में अभी पीछे है.''
फिल्मों में क्षत्रियों के इतिहास के साथ की जाती है छेड़खानी
धर्मेन्द्र प्रताप ने आगे कहा कि, ''अक्सर फिल्मों में क्षत्रिय समाज के इतिहास को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर दर्शकों के सामने पेश किया जाता है. क्षत्रियों ने हमेशा ही देश की रक्षा की हैं. क्षत्रियों ने ही मुगल शासकों से मुकाबला करके देश को सुरक्षित रखा. फिल्मों के माध्यम से क्षत्रियों के इतिहास के बारे मे गलत तरीके से दर्शाए गए गलत संदेश अमानवीय हैं. हमें इसका विरोध करना चाहिए की फिल्मों में कतई क्षत्रिय समाज का दुर्व्यवहार न दिखाया जाए.''
- बागेश्वर धाम में खली की खलबली, पहलवानों के दांव देखते रह गए पं. धीरेन्द्र शास्त्री
- बुलडोजर से धीरेंद्र शास्त्री, द ग्रेट खली और विजयवर्गीय पर फूलों की बारिश, देखें समरसता भोज
- रीवा की जनता के बीच पहुंचे जीतू पटवारी, ढाबे पर सेंकी तंदूरी रोटियां
खुद के वैवाहिक बंधन को लकर कही ये बात
खुद के वैवाहिक बंधन पर बंधने के सवाल पर धर्मेंद्र प्रताप सिंह पहले तो असहज हुए इसके बाद उन्होंने कहा कि, ''कोई बंधन नहीं होता है. हमेशा हर व्यक्ति को फिर वह चाहे वैवाहिक बंधन में हो या किसी राजनितिक बंधन में हो या फिर किसी ऐसे संगठन या संस्था के बंधन में ही क्यों न हो, हमें हमेशा देश सेवा सद्भाव प्रेम और प्रेम से सेवा भाव के साथ रहना चाहिए.''
बाजार में उपलब्ध नहीं धर्मेन्द्र प्रधान के नाप के कपडे़
धर्मेन्द्र प्रताप की लम्बाई 8 फुट 2 इंच है, इसके चलते उनका जीवन आसमान्य है. बाजार में न तो उनके नाप के कपडे़ उपलब्ध हैं और न ही उनके पैरों के नाप की चप्पल या जूते. कुर्ता बनवाने के लिए उन्हें 9 मीटर कपड़ा लगते है, जिसे परिचित का एक दर्जी ही उनके कपडे़ सिलता है. इसी तरह से लखनऊ का एक मोची उनके लिए उनके पैरों के नाप की चप्पल तैयार करता है.''