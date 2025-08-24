नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में यूं तो कपड़ों के कई प्रमुख बाजार है लेकिन, यहां एक ऐसा बाजार भी है जो देश ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट है. यहां से कपड़े विदेश के लिए भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं. यह ऐसा बाजार है जो लाखों लोगों को रोजगार देने के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है. हम बात कर रहे हैं गांधीनगर के होलसेल और रिटेल रेडीमेड गारमेंट्स मार्केट की. इस बाजार को 55 साल हो चुके हैं. वहीं, इस बाजार के व्यापारियों ने मिलकर के जो अपनी पहली मार्केट एसोसिएशन बनाई थी उस मार्केट एसोसिएशन की स्थापना के भी 50 साल शुक्रवार को पूरे हुए.

गांधीनगर मार्केट एसोसिएशन की स्वर्ण जयंती: मार्केट एसोसिएशन की इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर एसोसिएशन के पदाधिकारियों और उससे जुड़े व्यापारियों ने मिलकर के एक ओपन मार्केट फेयर का आयोजन किया है. इस फेयर को वस्त्रिका-2025 का नाम दिया गया है. गांधीनगर होलसेल रेडिमेड गारमेंट्स एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश शर्मा ने बताया कि यह ओपन फेयर 10 दिन तक चलेगा.

स्वर्ण जयंती के मौके पर 10 दिन तक चलेगा मार्केट फेयर (ETV Bharat)

15000 की खरीददारी पर लकी ड्रॉ से मिलेंगे प्राइज: ओपन फेयर में कम से कम 15000 की खरीदारी पर लकी ड्रॉ के माध्यम से प्राइज की व्यवस्था की गई है. डेली लकी ड्रॉ निकाला जाएगा. 10 दिन में कुल 50 लाख रूपये के प्राइज देने की व्यवस्था की गई है, जिसमें एलईडी टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन और स्कूटी तक देने की तैयारी है. इससे इससे बाजार में अधिक खरीदारी को बढ़ाना मिलेगा और व्यापार बढ़ेगा इसलिए यह व्यवस्था की गई है.

1970 में शुरू हुआ गांधीनगर में कपड़े का काम: रमेश शर्मा ने बताया कि वर्ष 1970 में गांधीनगर में लोगों ने अपने घरों से कपड़ों की सिलाई और कढ़ाई का काम शुरू किया. घरों पर लोगों ने छोटी-छोटी सिलाई की मशीनों से काम शुरू किया. लोग घरों पर ही माल बनाते थे और बेचते थे. जो लोग पटरी पर माल लगाकर बेचते थे वे घरों में माल बनाने वाले लोगों से माल खरीद कर ले जाते थे.

अशोक बाजार है यहां का सबसे पुराना मार्केट (ETV Bharat)

जगह-जगह पटरी बाजार दुकान लगाकर हुई थी शुरूआत : दिल्ली में जगह-जगह पटरी बाजार में दुकान लगाकर कपड़ों की बिक्री होती थी. जो पटरी बाजार आज भी लगाए जाते हैं. फिर धीरे-धीरे उनको काम के ऑर्डर मिलने लगे तो यह व्यापार बढ़ने लगा. फिर जब डिमांड बढ़ी तो लोगों ने 1985 में दुकानें बनानी शुरू की. दुकान खोलने वाले अधिकतर वही लोग थे जो अपने घर पर माल बनाते थे या वह लोग थे जो पटरी पर माल बेचते थे, वह फिर घर में दुकान खोलकर माल बेचने लगे.

देशभर के लोगों की खरीदारी का बढ़ता गया बाजार: धीरे धीरे दिल्ली के अलावा देश के अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोग यहां पर खरीदारी करने आने लगे. इस तरह से बाजार बढ़ता चला गया, जो मार्केट अशोक गली तक सीमित थी उसका विस्तार होने लगा. अशोक गली के बाद आर्य समाज, गली, जनता गली, नेहरू गली दुर्गा मंदिर वाली गली और मुखर्जी गली, बाईं ओर महावीर गली, गुरु नानक गली और दुर्गा गली इन गलियों में व्यापार बढ़ने लगा.

एशिया और यूरोप में भी गांधीनगर के कपड़ों की डिमांड (ETV Bharat)

विदेशों में कपड़ा एक्सपोर्ट होने से फैक्ट्रियां लगने लगी : छोटी-छोटी दुकानों से दुकान बड़ी होती चली गई और बड़ी दुकानों के बाद फिर शोरूम का स्वरूप भी बनने लगा. उसके बाद फिर रामनगर मार्केट में दुकानें खुलीं इसके बाद सुभाष रोड पर और फिर मैन रोड पर भी मार्केट में दुकानों का बढ़ना शुरू हो गया. उसके बाद जब देश के दूसरे राज्यों के साथ ही विदेशों में भी कपड़ा एक्सपोर्ट होने लगा तो फिर फैक्ट्रियां भी लगनी शुरू हो गई.

होलसेल और रिटेल में रेडिमेड कपड़ों की होती है बिक्री :अब लोग छोटी-छोटी फैक्ट्रियों और कारखानों में यहां पर रेडीमेड गारमेंट्स को तैयार करते हैं और होलसेल और रिटेल में रेडिमेड कपड़ों की बिक्री करते हैं. उन्होंने बताया कि गांधीनगर में बड़ी संख्या में पाकिस्तान से बंटवारे के समय आए हुए लोग पंजाबी और सिख समाज के लोग आकर बसे. अधिकांश उन्हीं लोगों ने यहां कपड़े का काम शुरू किया और फिर दूसरे लोग भी इस व्यापार में जुड़े.

1970 में शुरू हुआ गांधीनगर में कपड़े का काम (ETV Bharat)

एशिया और यूरोप में भी गांधीनगर के कपड़ों की डिमांड: आज 15000 से भी ज्यादा छोटी और बड़ी दुकानें गांधी नगर में हैं. इसकी वजह से यह एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार है.मार्केट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष अनिल जैन ने बताया कि व्यापार बढ़ते-बढ़ते एक समय ऐसा आया कि गांधीनगर के अशोक बाजार, सुभाष बाजार सहित अन्य मार्केट में तैयार किए हुए प्रोडक्ट की डिमांड सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि एशिया के देशों के अलावा यूरोप में भी बढ़ने लगी और यहां से माल एक्सपोर्ट होने लगा.

सर्दी और गर्मी के कपड़ों की यूरोप में भारी मांग: अब यूरोप के देशों में भी गांधीनगर से भेजे हुए कपड़े पहने जाते हैं. यहां सर्दी और गर्मी दोनों मौसम में पहनने वाले कपड़ों की काफी डिमांड रहती है. हर तरह के कपड़े यहां बनते हैं. फैंसी, डिजाइनर, फॉर्मल से लेकर के हर तरह की कढ़ाई के कपड़े भी यहां तैयार किए जाते हैं. जींस टी-शर्ट, शर्ट, छोटे बच्चों के कपड़े सभी यहां तैयार किए जाते हैं. उन्होंने बताया कि यहां पर प्रतिदिन 50 करोड रुपए से भी ज्यादा की सेल होलसेल और रिटेल में होती है.

अशोक बाजार है सबसे पुराना मार्केट : गांधीनगर मार्केट एसोसिएशन के प्रधान नरेश सिक्का ने बताया कि गांधी नगर का बाजार तीन हिस्सों में बंटा हुआ है. पहला अशोक बाजार जिसको अशोक गली भी कहते हैं, सबसे पुराना और सबसे बड़ा रेडीमेड कपड़ा मार्केट है. उसके बाद रामनगर का रेडीमेड मार्केट आता है. इसके बाद तीसरे नंबर पर सुभाष रोड का बाजार है. तीनों ही मार्केट का विस्तार होता जा रहा है.

दिल्ली सरकार को बाजार देता है बड़ा राजस्व : दिल्ली सरकार को भी बहुत बड़ा रेवेन्यू गांधीनगर कपड़ा मार्केट से मिलता है. गांधीनगर का कपड़ा मार्केट से सरकार को अच्छा जीएसटी कलेक्शन मिलता है यहां पर 90% से भी ज्यादा व्यापारी बिल के साथ पक्का लेनदेन करते हैं.लेकिन इतना रेवेन्यू देने के बाद भी दिल्ली सरकार और नगर निगम की ओर से यहां विकास कार्यों को लेकर पिछले 10-12 वर्षों से अनदेखी की जाती रही है. निगम की ओर से भी यहां कामकाज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया. अब सरकार बदलने के साथ ही विकास कार्य की शुरुआत हुई है. उम्मीद है धीरे-धीरे यहां की समस्याओं का समाधान होगा.

