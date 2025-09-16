ETV Bharat / state

एशिया का पहला महिला कैंसर अस्पताल शुरू, CM ने बताया कैंसर इलाज के लिए मील का पत्थर होगा साबित

नई दिल्ली: पूरे विश्व भर में महिलाओं में कैंसर के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. महिलाओं में बढ़ते कैंसर के मामले लगातार लोगों की चिंताएं बढ़ा रहे है. इस चिंता को दूर करने के लिए राजधानी दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके में अपोलो एथिना अस्पताल का मंगलवार को शुभारंभ किया गया. इस अस्पताल को खासतौर पर महिलाओं के लिए समर्पित किया गया है.

एशिया के पहला महिला समर्पित कैंसर अस्पताल : अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड (एएचईएल) ने डिफेंस कॉलोनी में एशिया के पहले महिला समर्पित कैंसर अस्पताल ‘अपोलो एथेना’ की शुरुआत की है. मंगलवार को आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुई और उन्होंने रिबन काटकर अस्पताल का विधिवत उद्घाटन किया. इस मौके पर एएचईएल के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. प्रताप सी रेड्डी, सांसद बांसुरी स्वराज, विधायक नीरज बसोया, एएचईएल की कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रीता रेड्डी, निदेशक (ग्रुप ऑन्कोलॉजी एंड इंटरनेशनल) हर्षद रेड्डी और देश-विदेश के प्रमुख ऑन्कोलॉजिस्ट उपस्थित रहे.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन,कहा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को बनाएगा सशक्त. (ETV Bharat)

सीएम रेखा गुप्ता और सांसद बांसुरी स्वराज ने दी बधाई : अपने संबोधन के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप का महिलाओं को समर्पित कैंसर अस्पताल स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा और प्रधानमंत्री की सोच सशक्त महिला सशक्त देश के सपने को पूरा करेगा. वहीं सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत सरकार कैंसर की रोकथाम और शीघ्र निदान पर विशेष ध्यान दे रही है. “अपोलो एथेना महिला-केंद्रित कैंसर देखभाल में वैश्विक मानक स्थापित करेगा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को सशक्त बनाएगा.”