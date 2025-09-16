एशिया का पहला महिला कैंसर अस्पताल शुरू, CM ने बताया कैंसर इलाज के लिए मील का पत्थर होगा साबित
एशिया का पहला महिला समर्पित कैंसर अस्पताल नई दिल्ली में शुरू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन,कहा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को बनाएगा सशक्त.
Published : September 16, 2025 at 2:23 PM IST|
Updated : September 16, 2025 at 3:21 PM IST
नई दिल्ली: पूरे विश्व भर में महिलाओं में कैंसर के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. महिलाओं में बढ़ते कैंसर के मामले लगातार लोगों की चिंताएं बढ़ा रहे है. इस चिंता को दूर करने के लिए राजधानी दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके में अपोलो एथिना अस्पताल का मंगलवार को शुभारंभ किया गया. इस अस्पताल को खासतौर पर महिलाओं के लिए समर्पित किया गया है.
एशिया के पहला महिला समर्पित कैंसर अस्पताल : अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड (एएचईएल) ने डिफेंस कॉलोनी में एशिया के पहले महिला समर्पित कैंसर अस्पताल ‘अपोलो एथेना’ की शुरुआत की है. मंगलवार को आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुई और उन्होंने रिबन काटकर अस्पताल का विधिवत उद्घाटन किया. इस मौके पर एएचईएल के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. प्रताप सी रेड्डी, सांसद बांसुरी स्वराज, विधायक नीरज बसोया, एएचईएल की कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रीता रेड्डी, निदेशक (ग्रुप ऑन्कोलॉजी एंड इंटरनेशनल) हर्षद रेड्डी और देश-विदेश के प्रमुख ऑन्कोलॉजिस्ट उपस्थित रहे.
सीएम रेखा गुप्ता और सांसद बांसुरी स्वराज ने दी बधाई : अपने संबोधन के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप का महिलाओं को समर्पित कैंसर अस्पताल स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा और प्रधानमंत्री की सोच सशक्त महिला सशक्त देश के सपने को पूरा करेगा. वहीं सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत सरकार कैंसर की रोकथाम और शीघ्र निदान पर विशेष ध्यान दे रही है. “अपोलो एथेना महिला-केंद्रित कैंसर देखभाल में वैश्विक मानक स्थापित करेगा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को सशक्त बनाएगा.”
भारत में महिलाओं में कैंसर के मामले में आ रही लगातार तेजी : आपको बता दे की हाल ही में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि भारत में महिलाओं में कैंसर के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं. आईसीएमआर के नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम (एनसीआरपी) के अनुसार, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर महिलाओं में सबसे आम हैं. वहीं GLOBOCAN 2022 के अनुसार, भारतीय महिलाओं में पाए जाने वाले कुल कैंसर मामलों में लगभग 54 प्रतिशत मामले केवल महिलाओं से जुड़े कैंसर के होते हैं.
कैंसर अस्पताल के शुभारंभ पर पहुंचे कई दिग्गज
अपोलो एथेना अस्पताल शुभारंभ के मौके पर डॉ. प्रताप सी रेड्डी ने कहा, “अपोलो एथेना केवल एक अस्पताल नहीं, बल्कि महिला स्वास्थ्य सेवा में करुणा और आधुनिक विज्ञान का संगम है. यह पहल भारत की उस सोच को दर्शाती है, जिसमें स्वास्थ्य सेवा को आशा और मानवता की ताकत के रूप में देखा जाता है.”
कैंसर अस्पताल की खास बात
ये भी पढ़ें :