ETV Bharat / state

एशिया कप फाइनल: टीम इंडिया के फैंस का जोश हाई, जानिए भारतीय टीम से क्या हैं उम्मीदें...

दुबई में भारत-पाक के बीच खिताबी मुकाबला आज, कानपुर के क्रिकेटरों ने पाक टीम के वायरल वीडियो को लेकर क्या कसा तंज, जानिए

एशिया कप फाइनल से पहले टीम इंडिया के फैंस ने कही ये बात
एशिया कप फाइनल से पहले टीम इंडिया के फैंस ने कही ये बात (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 28, 2025 at 8:40 AM IST

Updated : September 28, 2025 at 8:47 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: एशिया कप 2025 का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच आज दुबई में खेला जाएगा. भारत और पाकिस्तान दोनों ने सुपर-4 के अपने-अपने मैचों में बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह पक्की की है. फाइनल मुकाबले से पहले टीम इंडिया के फैंस का जोश हाई है. प्रशंसक आज भी टीम इंडिया की जीत को लेकर आश्वस्त हैं.

पाक टीम के वायरल वीडियो पर दी प्रतिक्रियाएंः बांग्लादेश को हराने के बाद हारिस रऊफ प्रशंसकों से हाथ मिलाते हुए एक वीडियो सामने आया था. जिसमें एक फैंस भावुक होते हुए उनसे कह रहा था कि वह किसी भी तरह से भारत को फाइनल मैच में हराए. सोशल मीडिया पर यह वीडियो के वायरल होने के बाद टीम इंडिया के प्रशंसकों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी है.

एशिया कप फाइनल से पहले टीम इंडिया के फैंस ने कही ये बात (Video Credit; ETV Bharat)

टीम इंडिया से ये है उम्मीद: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान युवा खिलाड़ी अभिषेक ने कहा कि टीम इंडिया हारिस रऊफ को जवाब ग्राउंड पर देगी. मुझे अपनी टीम पर भरोसा है कि इस फाइनल मैच को जीत कर हम फिर से नया इतिहास रखेंगे. जिस तरह से टीम इंडिया बैटिंग लाइनअप चल रहा है. ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि किसी भी टीम के लिए काफी जानलेवा है. भारतीय टीम की तरफ से अभिषेक शर्मा वन मैन आर्मी की तरह ग्राउंड पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं.

हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा भी फार्म मेंः उन्होंने कहा कि हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा भी उनका बखूबी साथ दे रहे हैं. हमारा बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप दोनों ही पाकिस्तान से काफी ज्यादा आगे है. एशिया कप में पिछले दो मैचों में जिस तरह से हमने पाकिस्तान को धोया है. इस फाइनल मैच में भी उसे मुंह की खानी पड़ेगी. कानपुर के लाल कुलदीप की गेंदबाजी इस एशिया कप में काफी ज्यादा शानदार रही है. कुलदीप की गेंदबाजी में जो बदलाव देखने को मिलता है उसे समझ पाना किसी भी बल्लेबाज की समझ से बिल्कुल भी बाहर है. इस एशिया कप में उनका एक तरफ राज रहा है.

बड़बोला रवैया सब जानते हैंः अश्वनी सिंह ने वायरल वीडियो को लेकर कहा कि पाकिस्तानी टीम हो या फिर पाकिस्तान देश उनके बड़बोले रवैये को तो पूरा देश जानता है. पहले भी उन्होंने हमारे देश पर हमला करने की हिमाकत की थी जिसका हमारी भारतीय सेना ने मुंह थोड़ा जवाब दिया और अब जब यह ग्राउंड पर हमारे सामने है तो हमारी टीम ने करारी शिकस्त देने के बाद इनसे हाथ मिलाना तक जरूरी नहीं समझा. हमारे खिलाड़ी बल्ले और गेंद दोनों से ही जवाब देना बखूबी जानते हैं.

इंडिया का बैकअप मजबूत है: खिलाड़ी रोहित शर्मा ने कहा कि इंडिया टीम के पास जो बैकअप है वह मौजूदा समय में किसी भी टीम के पास नहीं है. रोहित शर्मा के जाने के बाद उनकी जगह अब अभिषेक शर्मा ने टीम में ले ली है. वर्तमान समय में वह उनसे काफी ज्यादा बेहतर भी खेल रहे हैं. उन्होंने पाकिस्तानी प्रशंसकों को करारा जवाब देते हुए कहा कि पहले तो वह हमारे टीम इंडिया के इसी शेर से ही निपट ले तो बहुत बड़ी बात है. अगर यह आउट हो भी जाते हैं तो हमारे पास आठ नंबर तक बल्लेबाजी है. पाकिस्तान को इस फाइनल मैच में भारत को हराना है.

इंडिया का क्रिकेट बेहतरीनः खिलाड़ी राहुल यादव ने कहा कि पाकिस्तानी टीम से हमारी टीम इंडिया लाख गुना अच्छा क्रिकेट खेल रही है. पाकिस्तानी टीम के प्रशंसक ये बखूबी जानते हैं, कि इस एशिया कप में उनकी टीम ने आखिर किस तरह से प्रदर्शन किया है. हर बार की तरह इस बार भी उनके प्रशंसकों के पास करने के लिए सिर्फ बातें ही हैं. यह इस तरह की बातें बोलकर खुद को दिलासा दे रहे हैं. इस एशिया कप में हमने पाकिस्तानी टीम से कई गुना अच्छा क्रिकेट खेला है.

यह भी पढ़ें: एशिया कप फाइनल में भारत को कैसे हराएं ? शोएब अख्तर ने पाकिस्तान को बताया जीत का मंत्र

यह भी पढ़ें: एशिया कप 2025: हार्दिक-अभिषेक की चोट पर आया बड़ा अपडेट, दोनों खिलाड़ी श्रीलंका के खिलाफ मैच में हुए थे चोटिल

Last Updated : September 28, 2025 at 8:47 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

एशिया कप 2025ASIA CUP 2025KANPUR FANSKANPUR NEWSASIA CUP FINAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नक्शे से गायब होने के कगार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

यूपी में पहली बार गांव-गांव लगेंगे रोजगार मेले; 8 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानिए- कितनी सैलरी; कैसे करें रजिस्ट्रेशन

उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई

वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.