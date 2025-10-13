ETV Bharat / state

एशिया कप के हीरो रिंकू सिंह ने कानपुर में मनाया अपना 28वां जन्मदिन; मंगेतर प्रिया सरोज ने भी दीं शुभकामनाएं

रिंकू ने कानपुर में मनाया अपना 28वां जन्मदिन. ( Photo Credit; Organizer )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 13, 2025 at 1:54 PM IST 2 Min Read