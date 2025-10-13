एशिया कप के हीरो रिंकू सिंह ने कानपुर में मनाया अपना 28वां जन्मदिन; मंगेतर प्रिया सरोज ने भी दीं शुभकामनाएं
होटल स्टाफ की मौजूदगी में क्रिकेटर ने काटा केक, रणजी ट्रॉफी में हिस्सा लेने के लिए कानपुर पहुंचे हैं रिंकू.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2025 at 1:54 PM IST
कानपुर : क्रिकेटर रिंकू सिंह ने कानपुर में अपना 28वां जन्मदिन मनाया. एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ चौका लगाकर टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले इस खिलाड़ी ने होटल स्टाफ की मौजूदगी में केक काटा. क्रिकेटर के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर भी कई लोगों ने बधाई दी.
कार्यक्रम रविवार को हुआ. रिंकू इन दिनों कानपुर में हैं. आयोजकों की ओर से इस कार्यक्रम के फोटो-वीडियो भी जारी किए गए हैं. इसमें रिंकू सिंह ज्यादा खुश और उत्साहित नजर आ रहे हैं. रिंकू के जन्मदिन पर उनकी मंगेतर प्रिया सरोज ने भी अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें साझा कर बधाई दी. यह तस्वीर दोनों की सगाई के दौरान की है. इसमें दोनों एक-दूसरे का हाथ पकड़े नजर आ रहे हैं.
ग्रीनपार्क में 15 को होगा रणजी ट्रॉफी का पहला मैच : कानपुर के ग्रीनपार्क स्टेडियम में 15 अक्टूबर को रणजी ट्रॉफी का पहला मैच खेला जाएगा. इसे लेकर यूपी टीम के खिलाड़ी करीब एक सप्ताह से ग्रीनपार्क में प्रैक्टिस कर रहे हैं. खिलाड़ियों के रुकने की व्यवस्था एक होटल में की गई है. भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह भी ट्रॉफी में हिस्सा लेने के लिए कानपुर पहुंचे हैं. वह भी होटल में ही रुके हैं.
From Aligarh to the world, shining bright in Purple. 💜✨— KKR Fan Club (@KKRidersFanClub) October 12, 2025
KKRFC wishing you a very Happy Birthday, our power-packed Knight @rinkusingh235! 🎂#HappyBirthdayRinku #KKRFC pic.twitter.com/uxawx8ueEs
टीम के खिलाड़ियों ने खिंचवाईं तस्वीरें : रविवार को उनका जन्मदिन था. सुबह से ही उन्हें बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया. होटल स्टाफ की ओर से तालियों के बीच केक कटवाया गया. रिंकू ने सभी को गला लगाकर उनका अभिवादन किया. यूपी रणजी टीम के कप्तान करण शर्मा, शिवम मावी, प्रियंक, कौशिक समेत अन्य खिलाड़ियों ने भी रिंकू को ढेरों शुभकामनाएं दीं. साथ में तस्वीरें भी खिंचवाई.
The finisher. The fighter. The pride of UP. Wishing Rinku Singh @rinkusingh235 a very Happy Birthday! #UPT20League #ANAXUPT20League #KhiladiYahanBantaHai #UPCA #UPCricket pic.twitter.com/cpSfTAN63k— UP T20 League (@t20uttarpradesh) October 12, 2025
तंदूरी ब्रोकली पसंद करते हैं रिंकू सिंह : होटल के हेड सेफ बलराम के अनुसार रात को जन्मदिन पार्टी भी हुई. इसमें रिंकू सिंह की पसंदीदा तंदूरी ब्रोकली की सबसे ज्यादा डिमांड देखने को मिली. क्रिकेटर रिंकू सिंह और शिवम मावी जब भी कानपुर आते हैं तो उनकी इस पसंदीदा डिश को बढ़िया तरीके से तैयार कराकर उनके रूम में भिजवा दिया जाता है.
स्टाफ के अनुसार रिंकू सिंह काफी खुशमिजाज हैं. जब भी वह कानपुर आते हैं, पुराने अंदाज में ही मिलते हैं. उनके अंदर कोई बदलाव नहीं आया है. जैसा वह पहली बार मिले थे, उसी तरह का व्यवहार वह आज भी करते हैं.
यह भी पढ़ें : रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की उम्र में कितना है अंतर? 2026 में दोनों करने वाले हैं शादी