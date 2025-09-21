ETV Bharat / state

एशिया कप: भारत-पाकिस्तान एक बार फिर आमने-सामने, रांची में क्रिकेट का जोश हाई

क्रिकेट मैच का प्रैक्टिस करते खिलाड़ी ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : September 21, 2025 at 11:48 AM IST 4 Min Read