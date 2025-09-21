ETV Bharat / state

एशिया कप: भारत-पाकिस्तान एक बार फिर आमने-सामने, रांची में क्रिकेट का जोश हाई

भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर रांची के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. मैच देखने के लिए जगह-जगह एलईडी लगाई गई है.

asia-cup-2025-today-india-vs-pakistan-match
क्रिकेट मैच का प्रैक्टिस करते खिलाड़ी (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 21, 2025 at 11:48 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: एशिया कप 2025 का सुपर-4 चरण क्रिकेट प्रेमियों के लिए रोमांच और जुनून का नया अध्याय लेकर आया है. आज का मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच होना है, जिसे लेकर पूरे देश में ही नहीं बल्कि राजधानी रांची में भी गजब का उत्साह देखा जा रहा है. क्रिकेट प्रेमी और खिलाड़ी सुबह से ही इस मैच को लेकर रोमांचित है. इस महामुकाबले का इंतजार हर किसी को है, क्योंकि भारत-पाकिस्तान का मैच अपने आप में हमेशा हाईवोल्टेज ड्रामा लेकर आता है.

आत्मविश्वास से भरी भारतीय टीम

भारतीय टीम इस समय बेहतरीन फॉर्म में है. कप्तान सूर्यकमार यादव की अगुवाई में टीम का मनोबल ऊंचा है. आलराउंडर हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन लगातार शानदार रहा है. वहीं जसप्रीत बुमराह अपनी घातक गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करने में माहिर हैं. युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के आक्रामक शॉट्स को लेकर भी प्रशंसकों में खासा उत्साह है. क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अगर अपनी लय बनाए रखे तो पाकिस्तान को एक बार फिर शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है.

मीडिया से बातचीत करते क्रिकेट कोच व खिलाड़ी (ETV BHARAT)

रांची में क्रिकेट का माहौल

राजधानी रांची में इस महामुकाबले को लेकर जबरदस्त माहौल है. स्पोर्ट्स क्लब, क्रिकेट अकादमियों और मोहल्लों में बच्चे-बूढ़े सभी मैच की चर्चा में व्यस्त हैं. कई जगह बड़े एलईडी स्क्रीन पर सामूहिक रूप से मैच देखने की तैयारी की गई है. स्थानीय खिलाड़ियों का कहना है कि यह मैच केवल खेल नहीं बल्कि देश की सम्मान और जोश से भी जुड़ा हुआ है.

क्रिकेटरों और प्रशंसकों का उत्साह

रांची के उभरते खिलाड़ी मोनू कुमार का कहना है कि हार्दिक पांड्या और बुमराह की मौजूदगी भारतीय टीम को और मजबूत बनाती है. हमें यकीन है कि आज का मैच भारत ही जीतेगा. वहीं नन्हे क्रिकेटर अंजन वर्मा का कहना है अभिषेक शर्मा जैसे युवा खिलाड़ी टीम में नई ऊर्जा ला रहे हैं. पाकिस्तान के खिलाफ यह मैच उनके लिए भी बड़ा मौका साबित होगा. प्रशंसकों का भी जोश देखने लायक है. स्टेडियम से लेकर गलियों तक हर जगह नीली जर्सी में युवा और बच्चे नजर आ रहे हैं. चाय की दुकानों, होटल और रेस्टोरेंट में भी टीवी सेट्स पर मैच देखने की व्यवस्था की जा रही है.

भारत-पाक मुकाबले का महत्व

भारत-पाकिस्तान का मुकाबला हमेशा ही खास माना जाता है. चाहे वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी या एशिया कप, दोनों देशों के बीच मैच को करोड़ों दर्शक देखते हैं. इसमें सिर्फ खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस ही नहीं, बल्कि दर्शकों की भावनाएं भी जुड़ी होती हैं. यही कारण है कि इस मैच को ‘महामुकाबला’ कहा जाता है.

रांची की उम्मीदें

रांची के कई क्रिकेट प्रेमियों का मानना है कि महेंद्र सिंह धोनी की धरती से निकलने वाली ऊर्जा भारतीय टीम को आज जीत दिलाएगी. स्थानीय खेल प्रेमी कहते हैं कि जब भी भारत-पाक मैच होता है, पूरा शहर मानो एक रंग में रंग जाता है. इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि टीम इंडिया शानदार प्रदर्शन कर फैंस को जश्न मनाने का मौका देगी. कुल मिलाकर एशिया कप सुपर-4 का आज का यह महामुकाबला हर क्रिकेट प्रेमी के लिए रोमांच और गर्व का पल लेकर आया है. रांची में जोश और उत्साह चरम पर है और हर किसी की निगाहें नीली जर्सी वाली टीम इंडिया पर टिकी हैं.

ये भी पढ़ें: IND vs PAK: फ्री में कब और कहां देखें भारत-पाकिस्तान का मुकाबला, जानिए पूरी जानकारी

IND VS PAK: भारत-पाकिस्तान में आज होगी टक्कर, पिच रिपोर्ट और संभावित प्लेइंग-11 के साथ जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स

एशिया कप 2025: अर्शदीप सिंह ने पाकिस्तानी गेंदबाज को पछाड़ा, संजू सैमसन ने हासिल की बड़ी उपलब्धि

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA PAK MATCHएशिया कपASIA CUP 2025भारत पाकिस्तान मैचएशिया कप 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.