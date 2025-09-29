ETV Bharat / state

एशिया कप 2025: फाइनल में टीम इंडिया की जीत पर फैंस ने जमकर मनाया जश्न, बोले यह नया भारत है ये रुकता नहीं...

भारत ने 147 रनों के लक्ष्य को 19.4 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया, पाकिस्तान को 5 विकेट से रौंद दिया.

टीम इंडिया की जीत पर कानपुर में जश्न
टीम इंडिया की जीत पर कानपुर में जश्न (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 29, 2025 at 7:56 AM IST

कानपुर: भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 का फाइनल खेला गया. मैच में भारत ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर 9वीं बार ट्रॉफी जीत ली. मुकाबले में भारत ने 147 रनों के लक्ष्य को 19.4 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया. पाकिस्तान को 5 विकेट से बुरी तरह रौंद दिया. इस जीत से उत्साहित दर्शकों ने रात में ही जमकर जश्न मनाया.


टीम इंडिया की शानदार जीत के बाद से पूरे देशभर में जश्न का माहौल हैं. वहीं, लोग मोहल्ले और घरों में आतिशबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं. कानपुर में ढोल-नगाड़े और भारत माता की जय के साथ रविवार की देर रात फैंस तो सड़कों पर भी उतर आए. ग्रीन पार्क स्टेडियम के पास जुटी भीड़ में लोगों ने एक-दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशीयां बांटी. कई जगहों पर पटाखों से आसमान रोशन हो गया. किदवई नगर, नवाबगंज और सीसामऊ जैसे इलाकों में देर रात तक लोग जमकर झूमते हुए नजर आए.

टीम इंडिया की जीत पर कानपुर में जश्न (Video Credit; ETV Bharat)


इस दौरान ईटीवी भारत से बातचीत में शशांक मिश्रा ने कहा कि देखिए एक मात्र इंडिया ही एक ऐसी टीम रही, जो इस पूरे एशिया कप में एक भी मैच नहीं हारी. हमारी टीम ने पहलगाम हमले का बदला लिया. यह नया भारत है. न हीं रुकता है न ही झुकता, बल्कि जवाब देता है. इस मैच में हमने पाकिस्तानी टीम को बल्ले और गेंद से ऐसा धोया है कि वह अब जिंदगी भर इस हार को याद रखेगा. हमें टीम के हर एक खिलाड़ी पर गर्व है.


भारतीय टीम के प्रशंसक ने कहा कि हमारी टीम का हर एक खिलाड़ी बेहद शानदार है. सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी टीम में एक जुटता है. पाकिस्तान के लिए तो मैं यही कहूंगा कि 20 ओवर वह हमारे खिलाड़ियों के सामने टिक नहीं पा रहे. वह हमें फाइनल में देख लेने की बात कहते थे. पाकिस्तान को जिस तरह इस एशिया कप में हमने लगातार तीन मैचों में धूल चटाई है. ठीक इसी तरीके से आगे आने वाले जो भी मैच हमारे साथ होंगे उसमें भी हम इन्हें इसी तरीके से धूल चटाएंगे. मैच कानपुर के लाल कुलदीप का कमाल देखने को मिला है. यह पूरे शहर के लिए गौरव का विषय है.

भारत और पाकिस्तान की शानदार जीत पर भाजपा जिला अध्यक्ष शिवांग मिश्रा ने शहर के नवाबगंज क्षेत्र में लोगों को मुंह मीठा कराया. जीत की ढ़ेरो शुभकामनाएं दी. इस दौरान हजारों कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर भारत माता की जय के नारे भी लगाए.

वहीं भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्रा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में व्यापारियों ने एकजुट होकर टीम की इस जीत को एग्जास्ट के रूप में सेलिब्रेट किया. यशोदा नगर के देवकी नगर चौराहे पर व्यापारियों ने आतिशबाजी करते हुए तिरंगा लहराकर जश्न मनाया. इस दौरान यशोदा नगर व्यापार मंडल के मंत्री बृजमोहन मिश्रा, अध्यक्ष नीरज शुक्ला, महामंत्री के के गुप्ता समेत सैकड़ों की संख्या में व्यापारी मौजूद रहे. शहर के बाजारों में भी टीम इंडिया की इस जीत की खुशी साफ दिखाई दी देर रात मिठाई की दुकानों पर काफी भीड़ बढ़ गई.

