भीलवाड़ा: महिला कांस्टेबल को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले एएसआई को बनाया सिपाही

भीलवाड़ा: जिले में महिला कांस्टेबल आत्महत्या मामले में बड़ा प्रशासनिक एक्शन सामने आया है. जांच में दोषी पाए जाने के बाद एसपी धर्मेंद्र सिंह ने तत्कालीन एएसआई उपेंद्र सिंह को उनके पद से हटाकर कांस्टेबल के पद पर पदावनति (Demotion) कर दी है. यह कार्रवाई महिला कांस्टेबल सुरमा की आत्महत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर की गई है.

घटना का पूरा मामला: यह मामला 22 अक्टूबर 2018 का है, जब करेड़ा थाने में पदस्थापित महिला कांस्टेबल सुरमा ने थाना परिसर स्थित सरकारी क्वार्टर में आत्महत्या कर ली थी. मृतक सुरमा ने अपने आरोपों में बताया था कि तत्कालीन एएसआई उपेंद्र सिंह, जो उस समय रायपुर थाने में पदस्थापित थे, उन्हें अपमानजनक भाषा में गालियां देते और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे. इसी से आहत होकर सुरमा ने अपनी जान दे दी थी.

जांच में साबित हुई एएसआई की गलती: महिला कांस्टेबल की आत्महत्या के बाद पुलिस विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लिया और आसींद डीवाईएसपी को जांच सौंपी. प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई कि एएसआई उपेंद्र सिंह का व्यवहार पुलिस सेवा के नियमों के विपरीत था और इससे विभाग की छवि धूमिल हुई. इसके बाद विभागीय कार्रवाई नियम 16 सीसी के तहत शुरू की गई. मामले की विस्तृत जांच सहाड़ा के एएसपी को सौंपी गई. एएसपी ने पूरे मामले की गहन जांच के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें यह स्पष्ट पाया गया कि महिला कांस्टेबल सुरमा द्वारा लगाए गए सभी आरोप सही हैं.