जोधपुर: पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने सोमवार को प्रेसवार्ता में कहा कि कानून व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी. जो पुलिसकर्मी अच्छा काम करेंगे उन्हें इनाम दिया जाएगा, जबकि गलती करने वालों को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने जानकारी दी कि 15 अगस्त को रेजिडेंसी रोड पर हुई सड़क दुर्घटना की जांच पूरी कर ली गई है. इस मामले में दोषी पाए जाने पर चेतक निगरानी दस्ते के प्रभारी एएसआई अमरसिंह को निलंबित कर दिया गया है, जबकि ट्रैफिक इंस्पेक्टर टीआई रमेश खिड़िया को 17 सीसी का नोटिस जारी किया गया है.

नाबालिग वाहन चालकों पर कार्रवाई: डीसीपी अमिज जैन ने बताया कि दुर्घटना वाले दिन वीआईपी मूवमेंट भी था, इसके बावजूद चार नाबालिग एक ही बाइक पर उस रास्ते से निकले. यह गंभीर लापरवाही है. उन्होंने कहा कि अब नाबालिग द्वारा वाहन चलाने के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है और लगातार कार्रवाई की जा रही है.

डीसीपी ट्रैफिक शाहीन सी ने बताया कि पिछले तीन दिनों में 1000 चालान किए गए हैं. वहीं, 2 मामलों में अभिभावकों पर जुर्माना लगाया गया है. उल्लेखनीय है कि 15 अगस्त को स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे चार नाबालिगों को ट्रक ने टक्कर मार दी थी. हादसे में लोकश सिंह नामक बालक की मौत हो गई थी. इसके बाद शहर में धरना प्रदर्शन हुआ और सीएम भजनलाल शर्मा तक को आक्रोश का सामना करना पड़ा. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए ट्रक सीज कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया था. अब पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की गई है.

महामंदिर फायरिंग मामले की जांच: पुलिस कमिश्नर ने प्रेसवार्ता में महामंदिर फायरिंग प्रकरण पर भी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि जांच जारी है और जो गोली चली थी, वह केवल सेना या पुलिस द्वारा ही इस्तेमाल की जाने वाली एसएलआर की गोली थी. यह तकनीकी रिपोर्ट से भी स्पष्ट हो चुका है. अब यह पता लगाया जा रहा है कि गोली कहां से चली और किसने चलाई.

हिस्ट्रीशीट खोली जाएगी: पुलिस कमिश्नर ने आगे बताया कि उदयमंदिर थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग घटना में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. इन पर संगठित अपराध की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और उनकी हिस्ट्रीशीट खोली जा रही है. उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों में किसी भी स्तर पर कोताही नहीं बरती जाएगी और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.