ASI शेषनाथ चौबे की मिली लाश, कवर्धा के चिल्फी थाने में थे तैनात, राजनांदगांव में रहता है परिवार

एएसआई का शव उनके सरकारी आवास से मिला. पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को अपने कब्जे में लिया.

ASI FOUND DEAD
ASI शेषनाथ चौबे की मिली लाश (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 8, 2025 at 8:12 AM IST

3 Min Read
कबीरधाम: कवर्धा के चिल्फी थाना में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) शेषनाथ चौबे की मौत से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. एएसआई शेषनाथ चौबे का शव मंगलवार शाम थाना परिसर स्थित सरकारी आवास में मिला. घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जांच पड़ताल शुरु की.

ASI शेषनाथ चौबे की मिली लाश: चिल्फी थाने से मिली जानकारी के अनुसार, एएसआई चौबे सोमवार रात ड्यूटी खत्म कर अपने सरकारी निवास पर चले गए थे. मंगलवार को जब वे ड्यूटी पर नहीं पहुंचे तो उनके सहयोगियों ने उनको फोन कर उनकी जानकारी लेनी चाही. फोन लगाने पर उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया. किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए उनके सहयोगी तुरंत उनके सरकारी आवास पर पहुंचे.

राजनांदगांव में रहता है परिवार (ETV Bharat)

शेषनाथ चौबे की वीआईपी ड्यूटी लगी थी. फोन करने पर जब कोई जवाब नहीं मिला तो टीम के लोग उनके घर पहुंचे. कमरे का दरवाजा तोड़ा गया. उनको हिला डुलाकर उठाने की कोशिश की गई लेकिन शरीर में कोई हरकत नहीं मिली. परिवार वालों को घटना की सूचना दे दी गई है. शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है: कृष्ण कुमार चंद्राकर, डीएसपी, कवर्धा

कमरे का बंद था अंदर से दरवाजा: पुलिस की टीम जब एएसआई शेषनाथ चौबे के सरकारी आवास पर पहुंची तो कमरे के दरवाजा अंदर से बंद मिला. साथी कर्मचारियों ने खूब दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई. लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया. अनहोनी का शक होने पर पुलिसवालों ने कमरे का दरवाजा तोड़ दिया. कमरे के भीतर जैसे ही पुलिस की टीम पहुंची उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. कमरे के भीतर बेड पर एएसआई शेषनाथ चौबे की लाश पड़ी थी.

पुलिस विभाग में मचा हड़कंप: एएसआई की लाश मिलने की खबर से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. आनन फानन में पुलिस के आला अधिकारियों की घटना की सूचना दी गई. आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया. जांच टीम ने कमरे की हर चीज को देखा और समझा. पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया. पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही अब मौत की असली वजह का पता चल पाएगा.

राजनांदगांव के रहने वाले थे शेषनाथ चौबे: मृतक एएसआई शेषनाथ चौबे की उम्र 53 साल थी. चौबे मूल रूप से राजनांदगांव जिले के निवासी थे.। पुलिस विभाग ने उनके परिजनों को घटना की सूचना दे दी है. परिजनों के पहुंचने के बाद आज शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा.

पुलिस को पीएम रिपोर्ट का इंतजार: मौके से किसी तरह का नोट पुलिस को मिला है या नहीं इसका पता नहीं चल पाया है. जिस कमरे के भीतर से लाश मिल वो कमरा अंदर से बंद था. कमरे के भीतर सिर्फ एएसआई शेषनाथ चौबे थे. पुलिस अब हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है. पूरा मामला पुलिस विभाग से जुड़ा है लिहाजा पुलिस जांच में पूरी सतर्कता बरत रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से काफी कुछ साफ हो जाएगा कि मौत की वजह क्या थी और मौत का समय क्या था.

