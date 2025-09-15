ETV Bharat / state

ASI राजीव रंजन मल्ल हत्याकांड के 18 अभियुक्त को उम्रकैद, अररिया कोर्ट ने सुनाया फैसला

अररिया न्यायालय ने एएसआई राजीव रंजन मल्ल हत्या मामले में सभी 18 आरोपियों को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है-

Etv Bharat
एएसआई राजीव रंजन मल्ल हत्याकांड में फैसला (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 15, 2025 at 9:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अररिया : बिहार के अररिया की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि कुमार की अदालत ने सोमवार को एएसआई राजीव रंजन मल्ल हत्याकांड में सख्त फैसला सुनाया है. न्यायालय ने सभी 18 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.

नामजद अभियुक्तों को कठोर सजा : सजा पाने वालों में रुपेश कुमार यादव, मनीष प्रसाद यादव, ओमप्रकाश यादव, गुड्डू यादव, जयदेव कुमार यादव, रंजीत यादव, मुकेश कुमार यादव, कुन्दन कुमार यादव, प्रमोद कुमार यादव, ललन कुमार यादव, अनमोल यादव, शंभू यादव, ललीत कुमार, मिथुन कुमार यादव, गुड्डू कुमार यादव, गौरव कुमार सिंह, पंकज यादव और प्रभु कुमार यादव शामिल हैं.

मल्ल हत्याकांड के 18 अभियुक्त को उम्रकैद
मल्ल हत्याकांड के 18 अभियुक्त को उम्रकैद (ETV Bharat)

जुर्माना और अतिरिक्त कारावास : अदालत ने सभी अभियुक्तों को आजीवन सश्रम कारावास के साथ 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में प्रत्येक अभियुक्त को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी.

अपराध की गंभीरता पर न्यायालय का सख्त रुख : न्यायालय ने कहा कि यह हत्या समाज पर गहरा असर डालने वाली घटना है. ऐसे अपराध पर लगाम लगाने के लिए कठोर सजा जरूरी है. अदालत ने इसे न्याय और समाज दोनों के हित में ऐतिहासिक निर्णय बताया.

प्रॉसिक्यूशन की प्रतिक्रिया : प्रकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए पीपी रामानन्द मंडल ने कहा कि यह फैसला न्याय की जीत है और इससे अपराधियों को कड़ा संदेश जाएगा. पुलिस प्रशासन और पीड़ित परिवार ने इसे न्याय की बड़ी उपलब्धि करार दिया. 12 मार्च 2025 को ASI की हत्या हुई थी.

व्यवहार न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय : अररिया व्यवहार न्यायालय का यह फैसला न केवल दोषियों के लिए कड़ा संदेश है बल्कि समाज के लिए भी एक सबक है कि न्याय व्यवस्था हर हाल में अपराध पर सख्ती से कार्रवाई करती है.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

ASI RAJIV RANJAN MALL MURDER CASE18 CONVICTED LIFE IMPRISONMENTARARIA COURTएएसआई राजीव रंजन मल्ल हत्याASI MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मनमाफिक 70 सीटें और NO सीएम फेस.. कांग्रेस का बिहार प्लान, क्या मानेंगे लालू-तेजस्वी?

बिहार चुनाव की लड़ाई और उस सियासत के नए चेहरे, सवाल- कौन बनेगा किंग मेकर?

'बिहार में जनता की पसंद हैं चिराग पासवान', बोले राजू तिवारी- ताकत तो दिखानी पड़ती है

'तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के CM', पशुपति पारस का दावा- फ्रीबीज के बावजूद नहीं बचेगी NDA की सरकार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.