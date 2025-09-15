ETV Bharat / state

ASI राजीव रंजन मल्ल हत्याकांड के 18 अभियुक्त को उम्रकैद, अररिया कोर्ट ने सुनाया फैसला

एएसआई राजीव रंजन मल्ल हत्याकांड में फैसला ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 15, 2025 at 9:19 PM IST 2 Min Read