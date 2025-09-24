कानोता थाने का एएसआई 30 हजार रिश्वत लेते ट्रैप, परिवाद में राहत देने के नाम पर ली रकम
मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की जयपुर नगर प्रथम की टीम ने एएसआई को रंगे हाथों पकड़ा.
Published : September 24, 2025 at 4:45 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में बुधवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने कानोता थाने के एएसआई को 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया है. उसने शिकायतकर्ता के खिलाफ आए एक परिवाद में राहत देने के नाम पर यह रकम ली. आरोपी ने जैसे ही रकम ली, घात लगाकर बैठी एसीबी की टीम ने उसे पकड़ लिया. अब उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जाएगा.
एसीबी की कार्यवाहक डीजी स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि जयपुर में कानोता थाने के एएसआई बनेसिंह को 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है. एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर प्रथम इकाई ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है.
उन्होंने बताया कि एसीबी की जयपुर नगर प्रथम इकाई को परिवादी ने शिकायत दी कि कानोता थाने का एएसआई बनेसिंह रिश्वत मांगकर उसे परेशान कर रहा है. परिवादी द्वारा कानोता थाने में दर्ज करवाई गई एक शिकायत पर विपक्षी पार्टी को पाबंद करवाने और उसके खिलाफ मिले परिवाद में कोई कार्रवाई नहीं करने के नाम पर वह रिश्वत की मांग कर रहा था. सत्यापन में शिकायत सही पाई गई.
एसीबी की टीम जुटी पूछताछ में: इसके बाद डीआईजी आनंद शर्मा के सुपरविजन में एएसपी भूपेंद्र के नेतृत्व में बुधवार को ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया. परिवादी से जैसे ही आरोपी ने रिश्वत की रकम ली. एसीबी ने उसे दबोच लिया. उन्होंने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है. इस संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जाएगा.