बालोद: दल्ली राजहरा थाना इलाके के पुलिस बैरक में सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) हीरामन मंडावी ने जान दे दी. सिटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस चित्रा वर्मा ने बताया कि मृतक एएसआई हीरामन मंडावी बैरक में रहता था. हीरामन ने ऐसा घातक कदम क्यों उठाया अभी इस बात का पता नहीं चल पाया है.

सहायक उपनिरीक्षक ने दी जान: जिस बैरक में एएसआई हीरामन मंडावी ने जान दी उस बैरक में रहकर वो ड्यूटी करता था. मौके से पुलिस को कोई दस्तावेज ऐसा नही मिला है जिससे ये पता चले कि उसने ऐसा कदम क्यों उठाया. बालोद पुलिस एएसआई के परिजनों से संपर्क में है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या वो किसी तरह के तनाव में थे, कोई पारिवारिक समस्या तो नहीं थी.

बालोद में ASI ने बैरक में दी जान (ETV Bharat)

शहीद अस्पताल ले जाया गया शव: पुलिस टीम ने बैरक से शव को निकालकर स्थानीय शहीद अस्पताल भिजवाया. पीएम रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो पाएगा कि मौत की वजह और समय क्या था. मृतक सहायक उपनिरीक्षक हीरामन मंडावी की उम्र 48 साल थी.

बैरक में मची अफरा तफरी: सहायक उप निरीक्षक हीरामन मंडावी की मौत की खबर जैसे ही बैरक में रहे उनके साथियों को मिली वहां पर हड़कंप मच गया. पुलिस की मानें तो अभी तक दल्ली राजहरा के बैरक में इस तरह की कभी कोई वारदात नहीं हुई. ये पहली घटना है जब किसी एएसआई ने वहां पर जान दी है.

जैसे ही हमें ये दुखद खबर मिली हम तुरंत मौके पर पहुंचे और शव को पीएम के लिए भिजवाया. किस वजह से हीरामन मंडावी ने ये कदम उठाया अभी ये पता नहीं चल पाया है. हम तमाम पहलुओं और कारणों पर जांच कर रहे हैं. डेड बॉडी हमें उसी बैरक से मिली जहां वो रहते थे: चित्रा वर्मा, सीएसपी

सीएसपी का बयान: सिटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस चित्रा वर्मा ने बताया कि पुलिस को हादसे की सूचना लगभग 7:30 बजे मिली. जिसके बाद स्थानीय पुलिसकर्मियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया. जांज के बाद डॉक्टर ने उनको अमृत घोषित कर दिया. परिवार वालों से पुलिस पूछताछ कर रही है. ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्यों ऐसा कदम हीरामन मंडावी ने उठाया.

चौंकाने वाले आंकड़े: राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, पिछले साढ़े छह वर्षों में छत्तीसगढ़ में अर्धसैनिक बलों सहित 177 सुरक्षाकर्मियों ने पारिवारिक और व्यक्तिगत समस्याओं, शराब की लत और बीमारियों सहित विभिन्न कारणों से आत्महत्या की है.

जवानों की जान देने की घटनाएं