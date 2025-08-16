ETV Bharat / state

जन्माष्टमी के दिन ASI ने दी जान, बालोद के दल्ली राजहरा थाना क्षेत्र की घटना - ASI DIES BY SUICIDE IN CAMP

सहायक उप निरीक्षक ने जान क्यों दी अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है.

ASI DIES BY SUICIDE IN CAMP
बालोद में ASI ने बैरक में दी जान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 16, 2025 at 1:44 PM IST

Updated : August 16, 2025 at 1:51 PM IST

बालोद: दल्ली राजहरा थाना इलाके के पुलिस बैरक में सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) हीरामन मंडावी ने जान दे दी. सिटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस चित्रा वर्मा ने बताया कि मृतक एएसआई हीरामन मंडावी बैरक में रहता था. हीरामन ने ऐसा घातक कदम क्यों उठाया अभी इस बात का पता नहीं चल पाया है.

सहायक उपनिरीक्षक ने दी जान: जिस बैरक में एएसआई हीरामन मंडावी ने जान दी उस बैरक में रहकर वो ड्यूटी करता था. मौके से पुलिस को कोई दस्तावेज ऐसा नही मिला है जिससे ये पता चले कि उसने ऐसा कदम क्यों उठाया. बालोद पुलिस एएसआई के परिजनों से संपर्क में है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या वो किसी तरह के तनाव में थे, कोई पारिवारिक समस्या तो नहीं थी.

बालोद में ASI ने बैरक में दी जान (ETV Bharat)

शहीद अस्पताल ले जाया गया शव: पुलिस टीम ने बैरक से शव को निकालकर स्थानीय शहीद अस्पताल भिजवाया. पीएम रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो पाएगा कि मौत की वजह और समय क्या था. मृतक सहायक उपनिरीक्षक हीरामन मंडावी की उम्र 48 साल थी.

बैरक में मची अफरा तफरी: सहायक उप निरीक्षक हीरामन मंडावी की मौत की खबर जैसे ही बैरक में रहे उनके साथियों को मिली वहां पर हड़कंप मच गया. पुलिस की मानें तो अभी तक दल्ली राजहरा के बैरक में इस तरह की कभी कोई वारदात नहीं हुई. ये पहली घटना है जब किसी एएसआई ने वहां पर जान दी है.

जैसे ही हमें ये दुखद खबर मिली हम तुरंत मौके पर पहुंचे और शव को पीएम के लिए भिजवाया. किस वजह से हीरामन मंडावी ने ये कदम उठाया अभी ये पता नहीं चल पाया है. हम तमाम पहलुओं और कारणों पर जांच कर रहे हैं. डेड बॉडी हमें उसी बैरक से मिली जहां वो रहते थे: चित्रा वर्मा, सीएसपी

सीएसपी का बयान: सिटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस चित्रा वर्मा ने बताया कि पुलिस को हादसे की सूचना लगभग 7:30 बजे मिली. जिसके बाद स्थानीय पुलिसकर्मियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया. जांज के बाद डॉक्टर ने उनको अमृत घोषित कर दिया. परिवार वालों से पुलिस पूछताछ कर रही है. ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्यों ऐसा कदम हीरामन मंडावी ने उठाया.

चौंकाने वाले आंकड़े: राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, पिछले साढ़े छह वर्षों में छत्तीसगढ़ में अर्धसैनिक बलों सहित 177 सुरक्षाकर्मियों ने पारिवारिक और व्यक्तिगत समस्याओं, शराब की लत और बीमारियों सहित विभिन्न कारणों से आत्महत्या की है.

जवानों की जान देने की घटनाएं

  • कोंडागांव (9 नवंबर 2024): बस्तर फाइटर के जवान का शव उसके घर बेड पर मिला.
  • बीजापुर (25 अक्टूबर 2024): भैरमगढ़ में सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल ने जान दे दी, वॉच टावर पर था तैनात.
  • 19 अक्टूबर 2024): छत्तीसगढ़ कोल माइंस में जवान ने खुद को मारी गोली, राजस्थान का रहने वाला था जवान.
  • धमतरी (20 सितंबर 2024): CRPF जवान ने दी जान, घरेलू विवाद से था परेशान.
  • कांकेर (3 सितंबर 204): एसएसबी के जवान ने कैंप में अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली.
  • भिलाई (28 अगस्त 2024): एसएसबी जवान ने खुद को गोली मार ली. मृत जवान हरियाणा का रहने वाला था.
  • दंतेवाड़ा (26 अगस्त 2024): सीआरपीएफ कैंप में तैनात जवान ने अपनी सर्विस रायफल से खुद को गोली मार ली. मृतक जवान विपिन चंद्र सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था और बारसूर कैंप में पदस्थ था.
  • कांकेर (8 जून 2024): कांकेर में बीएसएफ के जवान ने जान दे दी. बीएसएफ कैंप के शौचालय की छत पर लाश मिली.
  • गरियाबंद (26 अप्रैल 2024): गरियाबंद में जवान ने खुद को गोली मार ली. जवान मध्य प्रदेश का रहने वाला था.
बस्तर फाइटर के जवान ने की खुदकुशी, पुलिस जांच में जुटी
धमतरी में CRPF जवान ने की खुदकुशी, घरेलू विवाद से था परेशान - CRPF jawan Dies by suicide
कांकेर में एसएसबी के जवान ने की खुदकुशी, आठ दिनों के अंदर दूसरी घटना ! - SSB jawan dies by suicide in Kanker

