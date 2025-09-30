ETV Bharat / state

मेरठ के युवाओं की दिल छू लेने वाली कहानी; अब तक 4600 शवों का कर चुके अंतिम संस्कार, एक घटना ने बदल दी जिंदगी

मेरठ के आशुतोष वत्स (दाएं) और उनकी टीम लावारिस शवों का करती है अंतिम संस्कार. ( Photo Credit; ETV BHARAT )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 30, 2025 at 2:03 PM IST | Updated : September 30, 2025 at 2:13 PM IST 5 Min Read

मेरठ: जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले 37 वर्षीय आशुतोष वत्स एक ऐसे शख्स हैं, जिन्होंने अपने कर्तव्य से अनूठी मिशाल पेश की और आज उनकी अलग पहचान है. आशुतोष ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर 2016 में ऐसे लोगों के अंतिम संस्कार का जिम्मा उठाया, जिनको दुनिया छोड़ने के बाद चार कंधे भी नसीब नहीं थे. आशुतोष और उनकी टीम अब तक 4 हजार 600 से ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं. कहते हैं कि अंतिम संस्कार के बिना मुक्ति का मार्ग नहीं मिलता, इस लिहाज से कहें तो आशुतोष एक ऐसे मुक्तिदाता हैं, जो लावारिस या उन शवों का अंतिम संस्कार कराते हैं, जिनके परिवार के लोग सामने नहीं आते. मेरठ के आशुतोष वत्स और उनकी टीम लावारिस शवों का करती है अंतिम संस्कार. (Video Credit; ETV BHARAT) एक दोस्त की मौत के बाद के बाद बदल गया जीवन: आशुतोष वत्स ने बताया कि उनका एक मित्र था, जो कि 2015 में रोड एक्सीडेंट में जान गंवा बैठा. उसकी स्मृति में अपने कुछ युवा साथियों और परिवार के सदस्यों ने एक मुहिम चलाई कि सभी परिवारीजन मिलकर ऐसे लोगों का अंतिम संस्कार करेंगे, जिनका अंतिम समय में कोई नहीं होता. लावारिस या बेसहारा लोगों की मौत पर उनके अंतिम संस्कार का जिम्मा आशुतोष और उनकी टीम ने लिया. जो जिस धर्म का, उसी रीति-रिवाज से अंतिम संस्कार: आशुतोष बताते हैं कि मृतक जिस धर्म का होता है, उसका अंतिम संस्कार उसी रीति-रिवाज से किया जाता है. पूरे रीति-रिवाज का अनुसरण किया जाता है. इससे पहले मृतक के बारे में पूरी जानकारी जुटा ली जाती है. कोरोना काल में सरहानीय भूमिका: आशुतोष बताते हैं कि जब कोरोना काल में लोग अपने घरों से बाहर निकलने से कतराते थे, तब भी जरूरतमंद लोगों के लिए टीम ने खूब काम किया. उस वक्त अपनी टीम के साथ अपनी एम्बुलेंस से उन शवों का अंतिम संस्कार किया, जिसके लिए कोई तैयार नहीं था. कहते हैं, ईश्वर की कृपा से कभी उन्हें या उनके किसी सदस्य को कोई समस्या नहीं हुई. 9 साल में 4683 अंतिम संस्कार: आशुतोष बताते हैं, 2016 से अब तक 4 हजार 683 अंतिम संस्कार कर चुके हैं. हर महीने औसतन 20 से 25 अंतिम संस्कार करते हैं. उन्होंने एक समिति बनाई, जिसे इंसानियत मानव सेवा समिति का नाम दिया गया है. संस्था मेरठ में ही काम करती है. जगह-जगह अपने नंबर वे बांटते हैं, ताकि लोग उनसे संपर्क कर सकें.

पुलिस और लोगों से मिलती है मदद: आशुतोष बताते हैं कि शुरुआत में थाने में सम्पर्क करते थे कि अगर कोई अज्ञात शव मिले तो वे सूचना दे दें. यह सिलसिला जारी है. कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम संस्कार किया जाता है. थाने के परिसर में छोटे-छोटे बैनर या पोस्टर और फ्लेक्स लगाते हैं. उस पर समिति के नंबर रहते हैं. पुलिस उन्हें सूचना दे देती है और वे किसी भी मृतक का उसी के धर्म के मुताबिक अंतिम संस्कार करते हैं. इसके अलावा समाज के लोग भी उन्हें लावारिस शवों के बारे में जानकारी देते हैं. नहीं लेते किसी बाहरी से मदद : आशुतोष बताते हैं, एक अंतिम संस्कार में करीब 4 हजार 600 रुपये तक का खर्चा आता है. पैसों की कोई कमी नहीं आने दी जाती. जो लोग साथ जुड़े हुए हैं, उनमें शिक्षक वर्ग, सेना के साथ अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं. यह सभी मिलकर पैसे का इंतजाम करते हैं. एक एकाउंट मेंटेन किया जाता है, जिसमें हर महीने सभी लोग स्वेच्छा से पैसे जमा करते हैं. सभी के पास उसके बारे में जानकारी रहती है. आशुतोष कहते हैं, तमाम लोग अलग-अलग तरह से समाज की सेवा कर रहे हैं. अगर किसी को लावारिस शव की जानकारी मिले तो परमार्थ का काम करें. उन्हें उसके बारे में जानकारी दें. उनकी टीम वहां पहुंचेगी और विधि विधान से अंतिम संस्कार करेगी. मोबाइल नंबर 9720117686 पर जानकारी दी जा सकती है. वाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सभी सम्पर्क में: अंतिम संस्कार करने वाली समिति के सागर सिंघल बताते हैं कि लगभग 1200 युवा हैं, जो वाट्सएप ग्रुप के माध्यम से एक दूसरे के सम्पर्क में रहते हैं. यही संदेश देना चाहते हैं कि लोग ये जानें कि परिवार के साथ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं. बताते हैं, बहुत से ऐसे भी मामले उनके सामने आते हैं, जब किसी परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वे अपने घर के सदस्य की मौत पर उसके अंतिम संस्कार का खर्च उठा सके. जब कहीं से सम्पर्क किया जाता है तो उनकी टीम पहुंचती है. यह भी पढ़ें: कानपुर के 80 गांव KDA की सीमा में शामिल; जल्द शुरू होंगे नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, मनपसंद प्लॉट्स खरीदने का मिलेगा मौका

Last Updated : September 30, 2025 at 2:13 PM IST