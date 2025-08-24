ETV Bharat / state

अशोकनगर में युवक की मौत के बाद बवाल, इलाज के इंतजार में हारी जिंदगी - ASHOKNAGAR YOUTH DIED

अशोकनगर में युवक की मौत के बाद परिजनों ने किया बवाल, इलाज न मिलने से करंट लगे युवक की हुई मौत.

ASHOKNAGAR YOUTH DIED
अशोकनगर में युवक की मौत के बाद बवाल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 24, 2025 at 1:34 PM IST

4 Min Read

अशोकनगर: देहात थाना क्षेत्र के बांसपुरा गांव में शनिवार दोपहर करंट लगने से 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई. हादसे के बाद घायल युवक को परिजन गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन करीब 2 घंटे तक डॉक्टर उपलब्ध न होने से इलाज में देरी हुई और युवक ने दम तोड़ दिया. इस घटना के बाद आक्रोशित परिजन और ग्रामीण शव लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया.

इलाज में देरी बनी युवक की मौत का कारण

बता दें कि, बांसापुर निवासी नीरज अहिरवार अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी वह रास्ते में बिजली के तार टूटने से करंट की चपेट में आ गया. परिजन तुरंत उसे ट्रैक्टर-ट्रॉली में रख जिला अस्पताल पहुंचे. परिजनों का कहना है कि अस्पताल में डॉक्टर समय पर मौजूद नहीं थे, जिससे इलाज में देरी हुई. समय पर इलाज मिलता तो नीरज की जान बच सकती थी.

अशोकनगर में परिजनों का विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)

पुलिस और मृतक के परिजनों में हुई जमकर बहस

युवक की मौत की खबर फैलते ही परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट गेट पर पहुंच गए. उन्होंने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की. मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया और जांच का आश्वासन दिया. हालांकि तब भी परिजन नहीं माने. इस दौरान मृतक के परिजन और पुलिस में तीखी बहस हो गई.

हाथों पर शव लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे परिजन

जब मृतक के परिजन स्ट्रेचर पर शव रखकर कलेक्ट्रेट की ओर जा रहे थे, तब पुलिस ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन अपनी जिद पर अड़े रहे. लगभग आधे घंटे तक बहस के बाद वे स्ट्रेचर से शव को हाथों पर उठाकर कलेक्ट्रेट की ओर जाने लगे. इस दौरान पुलिस से नाराज, परिजनों ने रास्ते भर पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए.

ASHOKNAGAR FAMILY PROTEST
शव रखकर परिजनों ने किया प्रदर्शन (ETV Bharat)

शिकायतों के बाद भी सड़क,बिजली का नहीं हुआ समाधान

ग्रामीणों ने बताया उनके गांव में सड़क और बिजली व्यवस्था बेहद खराब है. हादसे के बाद एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची. कई बार वे प्रशासन को शिकायतें दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करेंगे.

एक माह पहले भी हादसा

ग्रामीणों ने बताया कि इसी गांव में एक माह पूर्व नीरज के भाई की भी करंट से मौत हो गई थी. उस समय भी परिजनों ने बिजली और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की खामियों को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया.

लापरवाह डॉक्टर को किया निलंबित

मृतक के परिजनों ने तत्काल मुआवजा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है. वहीं, मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि मामले की जांच की जाएगी और अस्पताल में हुई लापरवाही पर कार्रवाई होगी. हालांकि इस मामले में प्रशासन द्वारा तत्काल प्रभाव से ड्यूटी डॉक्टर मयंक परमार को निलंबित कर दिया गया है. बाकी परिजनों को उनकी अन्य समस्याओं को लेकर आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही उनकी समस्याओं पर निराकरण किया जाएगा.

7 घंटे शब रखकर परिजन करते रहे प्रदर्शन

3 बजे जब समाज और परिजन शब को लेकर कलेक्ट्रेट की ओर जा रहे थे, तब लगभग 1 घंटे तक पुलिस द्वारा उन्हें समझाइस दी गई.लेकिन परिजन नहीं माने और वे शब को लेकर कलेक्ट पहुंचे, जहां लगातार नारेबाजी करने के दौरान रात 10 बज गए. इस दौरान पुलिस और प्रशासन के आश्वासन के बाद शव को जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम में रखवाया गया. इस तरह परिजनों ने लगभग 7 घंटे तक प्रदर्शन जारी रखा. रविवार की सुबह शव का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में किया जाएगा.

अशोकनगर: देहात थाना क्षेत्र के बांसपुरा गांव में शनिवार दोपहर करंट लगने से 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई. हादसे के बाद घायल युवक को परिजन गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन करीब 2 घंटे तक डॉक्टर उपलब्ध न होने से इलाज में देरी हुई और युवक ने दम तोड़ दिया. इस घटना के बाद आक्रोशित परिजन और ग्रामीण शव लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया.

इलाज में देरी बनी युवक की मौत का कारण

बता दें कि, बांसापुर निवासी नीरज अहिरवार अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी वह रास्ते में बिजली के तार टूटने से करंट की चपेट में आ गया. परिजन तुरंत उसे ट्रैक्टर-ट्रॉली में रख जिला अस्पताल पहुंचे. परिजनों का कहना है कि अस्पताल में डॉक्टर समय पर मौजूद नहीं थे, जिससे इलाज में देरी हुई. समय पर इलाज मिलता तो नीरज की जान बच सकती थी.

अशोकनगर में परिजनों का विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)

पुलिस और मृतक के परिजनों में हुई जमकर बहस

युवक की मौत की खबर फैलते ही परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट गेट पर पहुंच गए. उन्होंने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की. मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया और जांच का आश्वासन दिया. हालांकि तब भी परिजन नहीं माने. इस दौरान मृतक के परिजन और पुलिस में तीखी बहस हो गई.

हाथों पर शव लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे परिजन

जब मृतक के परिजन स्ट्रेचर पर शव रखकर कलेक्ट्रेट की ओर जा रहे थे, तब पुलिस ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन अपनी जिद पर अड़े रहे. लगभग आधे घंटे तक बहस के बाद वे स्ट्रेचर से शव को हाथों पर उठाकर कलेक्ट्रेट की ओर जाने लगे. इस दौरान पुलिस से नाराज, परिजनों ने रास्ते भर पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए.

ASHOKNAGAR FAMILY PROTEST
शव रखकर परिजनों ने किया प्रदर्शन (ETV Bharat)

शिकायतों के बाद भी सड़क,बिजली का नहीं हुआ समाधान

ग्रामीणों ने बताया उनके गांव में सड़क और बिजली व्यवस्था बेहद खराब है. हादसे के बाद एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची. कई बार वे प्रशासन को शिकायतें दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करेंगे.

एक माह पहले भी हादसा

ग्रामीणों ने बताया कि इसी गांव में एक माह पूर्व नीरज के भाई की भी करंट से मौत हो गई थी. उस समय भी परिजनों ने बिजली और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की खामियों को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया.

लापरवाह डॉक्टर को किया निलंबित

मृतक के परिजनों ने तत्काल मुआवजा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है. वहीं, मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि मामले की जांच की जाएगी और अस्पताल में हुई लापरवाही पर कार्रवाई होगी. हालांकि इस मामले में प्रशासन द्वारा तत्काल प्रभाव से ड्यूटी डॉक्टर मयंक परमार को निलंबित कर दिया गया है. बाकी परिजनों को उनकी अन्य समस्याओं को लेकर आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही उनकी समस्याओं पर निराकरण किया जाएगा.

7 घंटे शब रखकर परिजन करते रहे प्रदर्शन

3 बजे जब समाज और परिजन शब को लेकर कलेक्ट्रेट की ओर जा रहे थे, तब लगभग 1 घंटे तक पुलिस द्वारा उन्हें समझाइस दी गई.लेकिन परिजन नहीं माने और वे शब को लेकर कलेक्ट पहुंचे, जहां लगातार नारेबाजी करने के दौरान रात 10 बज गए. इस दौरान पुलिस और प्रशासन के आश्वासन के बाद शव को जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम में रखवाया गया. इस तरह परिजनों ने लगभग 7 घंटे तक प्रदर्शन जारी रखा. रविवार की सुबह शव का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में किया जाएगा.

For All Latest Updates

TAGGED:

ASHOKNAGAR YOUTH CURRENTASHOKNAGAR FAMILY PROTESTASHOKNAGAR COLLECTORATEASHOKNAGAR NEWSASHOKNAGAR YOUTH DIED

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

कच्चे मकान में टपकते पानी में ग्रामीणों का गुजारा, बड़वानी में पीएम आवास योजना का इंतजार

एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थानेदार का इस्तीफा, शनि दरबार में जान बख्श पत्नी संग रहने की कामना

भिंड का शिखर कैनो वर्ल्ड चैंपियनशिप में परचम लहराने को तैयार, बीहड़ से विदेश की छलांग

दुश्मन को दहला देने वाले रशियन टैंक मध्य प्रदेश में होंगे रिपेयर, वॉर टैंक रिपेयरिंग हब की जल्द शुरुआत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.