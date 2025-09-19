अशोकनगर में महिला ने पटवारी को जड़ा थप्पड़, सीएम हेल्पलाइन की शिकायत हटाने से थी नाराज

अशोकनगर में महिला ने पटवारी को जड़ा थप्पड़, सीएम हेल्पलाइन की शिकायत हटाने से थी नाराज
अशोकनगर में जमीन का बटांकन और सीमांकन नहीं होने से परेशान एक महिला ने पटवारी को मारा थप्पड़. पटवारी ने दर्ज कराई एफआईआर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 19, 2025 at 3:43 PM IST
अशोकनगर: ईसागढ़ तहसील में सीएम हेल्पलाइन जबरन काटने को लेकर एक महिला ने पटवारी के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया. हैदर गांव की रहने वाली इस महिला ने तहसील कार्यालय में ही पटवारी को थप्पड़ मार दिया. इसके बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया. घटना के बाद महिला ने पटवारी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का भी आरोप लगाया.
पटवारी को महिला ने जड़ा थप्पड़
अशोकनगर में सोमवार को उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब ईसागढ़ तहसील की हैदर गांव की रहने वाली एक महिला ने खुलेआम तहसील कार्यालय में पदस्थ पटवारी राजेश बैरवा को थप्पड़ जड़ दिया. देखते ही देखते वहां मौजूद लोगों की भीड़ जुट गई और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है.
पटवारी पर लगाया अभद्र टिप्पणी करने का आरोप
पीड़ित महिला का आरोप है कि "वह अपने गांव में जमीन का बटांकन और सीमांकन के लिए कई बार पटवारी राजेश बैरवा से मिलीं. पटवारी को काम करने की एवज में 2000 रुपए भी दिए लेकिन पटवारी ने 5 माह तक काम नहीं किया. इसके बाद मुझे सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करना पड़ी. इस बात की जानकारी पटवारी राजेश बैरवा को लगी तो उसने मुझे अपने कार्यालय बुलाया."
महिला का आरोप है कि "कार्यालय में बुलाकर पटवारी राजेश बैरवा ने मेरा मोबाइल छीना और सीएम हेल्पलाइन शिकायत को जबरन हटा दिया. इसके बाद पटवारी ने आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए अपने साथ रहने का दबाव बनाया और जातिगत तौर पर अपमानित किया." इसके बाद गुस्साई महिला ने तिलमिलाकर पटवारी को थप्पड़ मार दिया और हंगामा खड़ा कर दिया.
महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज
इस मामले में पटवारी राजेश बैरवा से बात की तो उन्होंने बताया कि महिला ने उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए हैं वह पूरी तरह से गलत हैं. ऑफिस में महिला ने मुझ पर गलत आरोप लगाते हुए थप्पड़ मारा है. इसे लेकर उस महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है.
पटवारी पर कार्रवाई करने की मांग
कांग्रेस नेता सतपाल रघुवंशी का आरोप है कि "प्रशासनिक अमले में बैठे अधिकारी गरीब वंचित वर्ग की आवाज दबाने का काम कर रहे हैं. सीएम हेल्पलाइन जैसी सुविधा आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए शुरू की गई है लेकिन अगर अधिकारी ही समस्याओं को दबाने में जुट जाएं तो जनता न्याय के लिए कहां जाएगी. उन्होंने दोषी पटवारी को तत्काल निलंबित कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की."