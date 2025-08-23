ETV Bharat / state

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिया मुनिश्री का आशीर्वाद, मन की जिज्ञासा का भरे मंच से किया बखान - ASHOKNAGAR JYOTIRADITYA SCINDIA

अशोकनगर में मुनिश्री सुधासागर जी महाराज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया, बोले जग कल्याण के लिए है जैन समाज की विचारधारा.

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिया मुनिश्री का आशीर्वाद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 23, 2025 at 1:15 PM IST

Updated : August 23, 2025 at 1:32 PM IST

अशोकनगर: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिवसीय प्रवास पर अशोकनगर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने शुक्रवार देर शाम मुनिश्री सुधासागर जी महाराज के चातुर्मास स्थल पहुंचे. यहां प्रतिदिन आयोजित होने वाले जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया. कार्यक्रम में पहुंचते ही सिंधिया ने सबसे पहले मुनिश्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में वंदन कर आशीर्वाद लिया. इसके बाद मुनि श्री सुधासागर जी महाराज के समक्ष अपनी जिज्ञासा रखी, जिसका समाधान मुनिश्री ने किया.

मेरा स्थान मुनिश्री के चरणों से भी नीचे

मंच से संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, "मुनिश्री ने कहा था कि मैं यहां (आसन के पास) से संबोधन करूं लेकिन सच यह है कि मैं इतना बड़ा नहीं हुआ कि उनके समक्ष खड़े होकर कुछ कह सकूं. मेरा स्थान उनके चरणों से भी नीचे है."

मुनिश्री के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया (ETV Bharat)

'जग कल्याण के लिए है जैन समाज की विचारधारा'

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि "जन्म से जैन समाज का नागरिक होने का अवसर नहीं मिला लेकिन कर्म और आचरण से स्वयं को जैन समाज से जुड़ा हुआ महसूस करता हूं." उन्होंने जैन समाज की विचारधारा की प्रशंसा करते हुए कहा कि "यह समाज सत्ता कल्याण का नहीं, जनकल्याण और जग कल्याण का प्रतीक है."

सिंधिया ने मन की जिज्ञासा का भरे मंच से किया बखान (ETV Bharat)

विश्व शांति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि "आजकल की जंग केवल बंदूक और बारूद की नहीं है बल्कि आंतरिक और आर्थिक लड़ाई भी है. यदि विश्व के 800 करोड़ लोग जैन धर्म की जियो और जीने दो की जीवन शैली अपना लें तो संपूर्ण विश्व का कल्याण संभव है."

'साफ दिल ही सच्चा सुख और शांति का प्रतीक'

सिंधिया ने परिवार और समाज में एकता का महत्व बताते हुए कहा कि "पहले संयुक्त परिवारों में एक रसोई से भोजन बनता था. जिससे आपसी स्नेह और अपनत्व बढ़ता था." उन्होंने कहा कि "धंधा बनाने से पहले अपना घर बनाओ, दिल साफ रखो, तभी जीवन में सच्चा सुख और शांति मिलती है." साफ दिल और शुद्ध आचरण से रात को अच्छी नींद आती है और वही व्यक्ति दीर्घायु होते हैं, जिन्हें मन की शांति और गहरी नींद मिलती है." अंत में उन्होंने जय जिनेंद्र के उद्घोष के साथ अपना संबोधन पूरा किया.

