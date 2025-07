ETV Bharat / state

अंतिम संस्कार में रोड़ा बना श्मशान घाट का उद्घाटन, खुले आसमान में भीगते हुए दी मुखाग्नि - ASHOKNAGAR SECRETARY STOP FUNERAL

खुले आसमान में भीगते हुए परिजनों ने दी मुखाग्नि ( ETV Bharat )

अशोकनगर: चंदेरी के कुंवरपुर गांव में मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है. यहां मुक्तिधाम होने के बाद भी एक युवक के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों के सहारे टीन खड़ा कर अंतिम संस्कार करना पड़ा. क्योंकि सचिव का कहना है कि अभी नवनिर्मित श्मशान घाट का उद्घाटन नहीं हुआ. पंचायत सचिव ने नहीं दी अनुमति चंदेरी क्षेत्र के ग्राम पंचायत नानकपुर के कुंवरपुर गांव में एक युवक का अंतिम संस्कार बारिश के बीच खुले आसमान के नीचे करना पड़ा. गांव में नया श्मशान घाट बनकर तैयार है, लेकिन पंचायत सचिव ने वहां अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं दी. कारण बताया कि श्मशान घाट का उद्घाटन नहीं हुआ है. अंतिम संस्कार में रोड़ा बना श्मशान घाट का उद्घाटन (ETV Bharat)

