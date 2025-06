ETV Bharat / state

अशोकनगर में युवक ने लगाया जबरन मल खिलाने का आरोप, जीतू पटवारी को सुनाया दुखड़ा - ASHOKNAGAR NEWS

अशोकनगर में युवक ने लगाया जबरन मल खिलाने का आरोप ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 26, 2025 at 7:22 AM IST | Updated : June 26, 2025 at 7:37 AM IST 6 Min Read

अशोकनगर: मुंगावली थाना क्षेत्र के बरवाय मूडरा गांव में युवक को कथित रूप से मल यानि गंदगी खिलाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे मानवता से जुड़ा मामला बताया है. उन्होंने पीड़ित से भोपाल में मुलाकात की. जहां जीतू पटवारी ने कहा, "यदि 8 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो गांव में आंदोलन करेंगे. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पटवारी ने अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह से फोन पर बात कर तत्काल कार्रवाई की मांग की. उन्होंने बताया कि मामला राहुल गांधी तक पहुंच चुका है. पुलिस पर रिपोर्ट नहीं लिखने के लगाए आरोप पीड़ित युवक और उसके भाई ने आरोप लगाया कि "गांव के सरपंच से राशन पर्ची को लेकर विवाद हुआ. जिसके बाद उन्होंने मारपीट की और गंदगी खिलाई. थाने में शिकायत करने गए तो पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया. बाद में रविन्द्र लोधी और भाजपा नेता राजेश लोधी ने धमकाकर एक वीडियो बनवाया. जिसमें पीड़ित युवक को कहना पड़ा कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ है." मामले में एसपी ने किया खंडन (ETV Bharat) यह था पूरा मामला अशोकनगर जिले के मुंगावली में आने वाले मूडरा गांव की यह घटना है. जहां 10 जून को रघुराज लोधी जनसुनवाई में पहुंचा था. जहां उसने गांव के सरपंच विकास यादव पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वह मुझे राशन पर्ची नहीं दे रहा. जिसके कारण मेरा उससे विवाद हो गया और उसने मेरे भाई की मोटरसाइकिल रख ली. जब वह बाइक लेने गया तो विकास यादव और उसके पिता राजन यादव ने मेरे साथ मारपीट की और मुझे मल खिलाया.

जनसुनवाई के दौरान किया था आत्मदाह का प्रयास पीड़ित 10 जून को अपनी मां के साथ जनसुनवाई में पहुंचा था. जहां उसने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा था कि गांव के सरपंच ने उसके साथ मारपीट की है और भाई की मोटरसाइकिल रख ली. जब इस मामले की शिकायत करने मुंगावली थाने गया, तो उसे वहां से भगा दिया गया. ना ही रिपोर्ट लिखी गई, जिसके बाद वह जनसुनवाई में एक थैली में पेट्रोल की बोतल और लाइटर लेकर पहुंचा था, लेकिन तहसीलदार रोहित रघुवंशी की सूझबूझ से युवक से पेट्रोल और लाइटर छीन लिया गया. जिसके कारण बड़ी घटना होते-होते बच गई. हालांकि इस पूरे मामले में कार्रवाई के लिए 18 जून को समाज द्वारा एसपी को ज्ञापन सौंपा गया था. एसपी ने मामले का किया खंडन (ETV Bharat) अपनी बात से पलटा था युवक आत्महत्या की कोशिश वाली घटना के एक दिन बाद ही युवक का एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आया था. जिसमें उसके द्वारा इस पूरी घटना से इनकार कर दिया गया था. जबकि अब युवक घटना पर सफाई देते हुए जीतू पटवारी से कहता नजर आ रहा है, कि यह पूरा वीडियो कुछ लोगों ने दबाव बनाकर सोशल मीडिया पर डाला था. पटवारी का फेसबुक अटैक जब पीड़ित पक्ष को अशोकनगर में न्याय होता नहीं दिखा तो वह अपने भाई के साथ भोपाल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के पास पहुंचा. जहां उसने अपनी पूरी आपबीती पटवारी को सुनाई. इसके बाद उसकी बात सुनते हुए उन्होंने सीधा कलेक्टर आदित्य सिंह को फोन लगाकर मामले की जांच करने की बात कही. जीतू पटवारी ने कहा "किसी भी व्यक्ति को मल खिलाना कहां की इंसानियत है. साथ ही उन्होंने 8 दिन के अंदर जांच करने की बात भी कही. यदि 8 दिनों में पीड़ित को न्याय नहीं मिलता तो वह मुंगावली के गांव में आकर आंदोलन करेंगे. उन्होंने कहा कि यदि इस दौरान युवक या उसके परिवार को कुछ होता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी. उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले की जानकारी राहुल गांधी को लग चुकी है. साथ ही पटवारी ने कहा कि यह किसी जाति धर्म से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि इंसानियत का मुद्दा है. गरीब होना कोई अपराध नहीं है. जिसने भी यह कृत्य किया है, वह अपराधी है." बीजेपी प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट (Ashish Usha Agarwal X Post) एसपी ने फेसबुक पर किया खंडन जारी जीतू पटवारी के सोशल मीडिया पर पीड़ित का वीडियो डालने के बाद ही फेसबुक पर एसपी अशोकनगर की आईडी से इस पूरे मामले का खंडन डाला गया. जिसमें उन्होंने स्पष्ट बताया कि उस व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की शिकायत में मल खिलाने का जिक्र नहीं किया गया है. हालांकि उसने बाइक की जो शिकायत की थी, उसका तुरंत निराकरण कर दिया गया था. पुलिस ने आरोपों को बेबुनियाद बताया पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार जैन ने कहा, "10 अप्रैल को विकास यादव ने डायल-100 पर शिकायत की थी कि एक व्यक्ति शराब पीकर उत्पात मचा रहा है. गजराज को थाने लाया गया. वह नशे में था. ठीक से चल और बोल नहीं पा रहा था. उसकी मां के साथ उसे घर भेज दिया गया. उस दिन और बाद में भी गजराज या उसके परिजनों ने मल खिलाने की कोई बात नहीं कही." बीजेपी प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट (Ashish Usha Agarwal X Post) एसपी ने बताया, 10 जून को जनसुनवाई में गजराज ने राशन पर्ची न मिलने की शिकायत की थी. एडीएम और सीईओ जिला पंचायत की जांच में यह आरोप भी गलत पाया गया. मध्य प्रदेश में क्या दलित होना अपराध है? जीतू पटवारी ने सरकार से पूछा सवाल

ग्वालियर में ग्रामीण किसान का आरोप, जादू-टोने के शक में दबंगों ने खिलाया मल, जांच के आदेश कांग्रेस समाज को बांटने का कर रही काम-बीजेपी मध्य प्रदेश के भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष ऊषा अग्रवाल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है. 'झूठ का पल, नफरत की चाल -कांग्रेस का पुराना कमाल. जानिए ग्राम मूडरा की सच्चाई, जो कांग्रेस की झूठी पटकथा में दबा दी गई' वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ बोल रही है. वह जातिवादी भ्रामक खबरें फैला कर समाज को पढ़ाने का कार्य कर रही है. एक वर्ग को भड़काने का प्रयास भी कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है. कलेक्टर आदित्य सिंह ने कहा, "सभी पक्षों की निष्पक्ष जांच होगी. जो तथ्य सामने आएंगे, उनके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

अशोकनगर: मुंगावली थाना क्षेत्र के बरवाय मूडरा गांव में युवक को कथित रूप से मल यानि गंदगी खिलाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे मानवता से जुड़ा मामला बताया है. उन्होंने पीड़ित से भोपाल में मुलाकात की. जहां जीतू पटवारी ने कहा, "यदि 8 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो गांव में आंदोलन करेंगे. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पटवारी ने अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह से फोन पर बात कर तत्काल कार्रवाई की मांग की. उन्होंने बताया कि मामला राहुल गांधी तक पहुंच चुका है. पुलिस पर रिपोर्ट नहीं लिखने के लगाए आरोप पीड़ित युवक और उसके भाई ने आरोप लगाया कि "गांव के सरपंच से राशन पर्ची को लेकर विवाद हुआ. जिसके बाद उन्होंने मारपीट की और गंदगी खिलाई. थाने में शिकायत करने गए तो पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया. बाद में रविन्द्र लोधी और भाजपा नेता राजेश लोधी ने धमकाकर एक वीडियो बनवाया. जिसमें पीड़ित युवक को कहना पड़ा कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ है." मामले में एसपी ने किया खंडन (ETV Bharat) यह था पूरा मामला अशोकनगर जिले के मुंगावली में आने वाले मूडरा गांव की यह घटना है. जहां 10 जून को रघुराज लोधी जनसुनवाई में पहुंचा था. जहां उसने गांव के सरपंच विकास यादव पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वह मुझे राशन पर्ची नहीं दे रहा. जिसके कारण मेरा उससे विवाद हो गया और उसने मेरे भाई की मोटरसाइकिल रख ली. जब वह बाइक लेने गया तो विकास यादव और उसके पिता राजन यादव ने मेरे साथ मारपीट की और मुझे मल खिलाया. जनसुनवाई के दौरान किया था आत्मदाह का प्रयास पीड़ित 10 जून को अपनी मां के साथ जनसुनवाई में पहुंचा था. जहां उसने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा था कि गांव के सरपंच ने उसके साथ मारपीट की है और भाई की मोटरसाइकिल रख ली. जब इस मामले की शिकायत करने मुंगावली थाने गया, तो उसे वहां से भगा दिया गया. ना ही रिपोर्ट लिखी गई, जिसके बाद वह जनसुनवाई में एक थैली में पेट्रोल की बोतल और लाइटर लेकर पहुंचा था, लेकिन तहसीलदार रोहित रघुवंशी की सूझबूझ से युवक से पेट्रोल और लाइटर छीन लिया गया. जिसके कारण बड़ी घटना होते-होते बच गई. हालांकि इस पूरे मामले में कार्रवाई के लिए 18 जून को समाज द्वारा एसपी को ज्ञापन सौंपा गया था. एसपी ने मामले का किया खंडन (ETV Bharat) अपनी बात से पलटा था युवक आत्महत्या की कोशिश वाली घटना के एक दिन बाद ही युवक का एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आया था. जिसमें उसके द्वारा इस पूरी घटना से इनकार कर दिया गया था. जबकि अब युवक घटना पर सफाई देते हुए जीतू पटवारी से कहता नजर आ रहा है, कि यह पूरा वीडियो कुछ लोगों ने दबाव बनाकर सोशल मीडिया पर डाला था. पटवारी का फेसबुक अटैक जब पीड़ित पक्ष को अशोकनगर में न्याय होता नहीं दिखा तो वह अपने भाई के साथ भोपाल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के पास पहुंचा. जहां उसने अपनी पूरी आपबीती पटवारी को सुनाई. इसके बाद उसकी बात सुनते हुए उन्होंने सीधा कलेक्टर आदित्य सिंह को फोन लगाकर मामले की जांच करने की बात कही. जीतू पटवारी ने कहा "किसी भी व्यक्ति को मल खिलाना कहां की इंसानियत है. साथ ही उन्होंने 8 दिन के अंदर जांच करने की बात भी कही. यदि 8 दिनों में पीड़ित को न्याय नहीं मिलता तो वह मुंगावली के गांव में आकर आंदोलन करेंगे. उन्होंने कहा कि यदि इस दौरान युवक या उसके परिवार को कुछ होता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी. उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले की जानकारी राहुल गांधी को लग चुकी है. साथ ही पटवारी ने कहा कि यह किसी जाति धर्म से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि इंसानियत का मुद्दा है. गरीब होना कोई अपराध नहीं है. जिसने भी यह कृत्य किया है, वह अपराधी है." बीजेपी प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट (Ashish Usha Agarwal X Post) एसपी ने फेसबुक पर किया खंडन जारी जीतू पटवारी के सोशल मीडिया पर पीड़ित का वीडियो डालने के बाद ही फेसबुक पर एसपी अशोकनगर की आईडी से इस पूरे मामले का खंडन डाला गया. जिसमें उन्होंने स्पष्ट बताया कि उस व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की शिकायत में मल खिलाने का जिक्र नहीं किया गया है. हालांकि उसने बाइक की जो शिकायत की थी, उसका तुरंत निराकरण कर दिया गया था. पुलिस ने आरोपों को बेबुनियाद बताया पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार जैन ने कहा, "10 अप्रैल को विकास यादव ने डायल-100 पर शिकायत की थी कि एक व्यक्ति शराब पीकर उत्पात मचा रहा है. गजराज को थाने लाया गया. वह नशे में था. ठीक से चल और बोल नहीं पा रहा था. उसकी मां के साथ उसे घर भेज दिया गया. उस दिन और बाद में भी गजराज या उसके परिजनों ने मल खिलाने की कोई बात नहीं कही." बीजेपी प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट (Ashish Usha Agarwal X Post) एसपी ने बताया, 10 जून को जनसुनवाई में गजराज ने राशन पर्ची न मिलने की शिकायत की थी. एडीएम और सीईओ जिला पंचायत की जांच में यह आरोप भी गलत पाया गया. मध्य प्रदेश में क्या दलित होना अपराध है? जीतू पटवारी ने सरकार से पूछा सवाल

ग्वालियर में ग्रामीण किसान का आरोप, जादू-टोने के शक में दबंगों ने खिलाया मल, जांच के आदेश कांग्रेस समाज को बांटने का कर रही काम-बीजेपी मध्य प्रदेश के भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष ऊषा अग्रवाल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है. 'झूठ का पल, नफरत की चाल -कांग्रेस का पुराना कमाल. जानिए ग्राम मूडरा की सच्चाई, जो कांग्रेस की झूठी पटकथा में दबा दी गई' वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ बोल रही है. वह जातिवादी भ्रामक खबरें फैला कर समाज को पढ़ाने का कार्य कर रही है. एक वर्ग को भड़काने का प्रयास भी कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है. कलेक्टर आदित्य सिंह ने कहा, "सभी पक्षों की निष्पक्ष जांच होगी. जो तथ्य सामने आएंगे, उनके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : June 26, 2025 at 7:37 AM IST