अशोकनगर में पत्थर दिल मां, कड़क धूप में बीच सड़क पर लेटा रहा बच्चा, फिर... - ASHOKNAGAR MOTHER ABANDONING CHILD

अशोकनगर में पत्थर दिल बनी मां ( Getty Image )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 8, 2025 at 7:03 AM IST | Updated : June 8, 2025 at 7:41 AM IST 2 Min Read

अशोकनगर: वैसे तो मां शब्द अपने आप में एक पूरी दुनिया है. बड़े से बड़े लेखक और शायरों ने मां पर बहुत कुछ लिखा है, और उनकी शक्ति बताई है. लेकिन कहते हैं कभी-कभी माता भी कुमाता बन जाती है. ऐसा ही कुछ नजारा अशोकनगर के बहादुरपुर थाना क्षेत्र में देखने मिला. जहां 38 डिग्री सेल्सियस में एक महिला अपने दो साल के बच्चे को तपती धूप में बीच सड़क पर छोड़कर चलती बनी. सड़क पर पड़े बच्चे को कई लोग तड़पता देखते रहे, लेकिन वहां से गुजरने वाला एक शख्स जिसका नाम अमित पाल है, उसने बच्चे को उठाया. यह सीन सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है. यह था मामला दरअसल, शुक्रवार दोपहर 12 बजे नया बाजार स्थित नेशनल हाइवे पर एक महिला अपने दो साल के बच्चे को कड़क धूप में सड़क पर छोड़कर चली गई. उस समय मौसम का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस था. महिला का टैक्सी चालक से कोई विवाद हुआ था. गुस्से में आकर उसने बच्चे को मस्जिद मार्ग की सड़क पर छोड़ दिया और चली गई. बच्चा धूप में तड़पता रहा.

