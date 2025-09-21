ETV Bharat / state

'साबुन की फैक्ट्री में घुस जाए तब भी नहीं धुलेंगे कांग्रेस के पाप;' अशोकनगर में कर्रा बोले मोहन यादव

प्रदेश के मुखिया मोहन यादव ने मुंगावली विधानसभा के ग्राम रुसल्लला में पूर्व भाजपा सांसद केपी यादव के पिता रघुवीर सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण किया. मुख्यमंत्री का गुना के पूर्व सांसद के गांव में भव्य स्वागत किया गया. उन्होंने वहां एक छोटा रोड शो भी किया. मोहन यादव ने रघुवीर सिंह यादव के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें क्षेत्र का सम्मानित व्यक्ति बताया. सीएम ने कहा, "रघुवीर यादव का जीवन क्षेत्र के लोगों के लिए प्रेरणा स्त्रोत रहा है. उनकी आने वाली पीढ़ियां इसे आगे बढ़ाएंगी."

अशोकनगर: ''कांग्रेस ने हमेशा वोटबैंक की राजनीति के लिए समाज को गुमराह करने का काम किया है. 3 तलाक पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम बहनों के पक्ष में निर्णय सुनाया था, लेकिन तत्कालीन कांग्रेसी प्रधानमंत्री ने वोटबैंक की राजनीति के चलते उसे पलट दिया. कांग्रेस ने इतने पाप किए हैं कि पूरी साबुन फैक्ट्री में भी घुस जाएं तो भी इनके पाप नहीं धुलेंगे.'' ये बातें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अशोकनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही. सीएम शनिवार को अशोकनगर में एक प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे.

सीएम यादव ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा. मोहन मोहन ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक पर जो फैसला सुनाया था, कांग्रेस ने उसे अपने वोट बैंक के लिए पलट दिया. शादी के बाद किसी बेटी का घर-परिवार बसता है, लेकिन 3 शब्द बोलकर उस रिश्ते को तोड़ देना कितना अमानवीय है.''

''अधिकांश मुस्लिम देशों में इस परंपरा को समाप्त कर दिया है, लेकिन कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए इस प्रथा को जारी रखा." सीएम ने कांग्रेस पर तीखा व्यंग करते हुए कहा, "तुम्हारे खानदान वालों ने इतने पाप किए हैं कि पूरी साबुन की फैक्ट्री में भी घुस जाए तो भी पाप नहीं धुलेगा."

मोहन यादव ने रघुवीर सिंह यादव की प्रतिमा का किया अनावरण (ETV Bharat)

राम मंदिर मामले में कांग्रेस पर साधा निशाना

डॉ यादव ने आगे कहा, "कांग्रेस ने देश को राम मंदिर मुद्दे पर भी बरसों गुमराह किया. जब-जब भगवान राम के नाम पर आवाज उठाई गई, कांग्रेस ने उनका मजाक उड़ाया. 'रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे' के नारे को तारीख से जोड़कर ठहाकों का विषय बनाया गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन और प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो चुकी है. पूरा देश उल्लास और गर्व का अनुभव कर रहा है. अब कांग्रेस भी राम-राम चिल्ला रही है. अरे मैं कहता हूं कि तुम राम-राम वाले नहीं राम नाम सत्य वाले हो."

लाड़ली बहना के बहाने कांग्रेस पर साधा निशाना

सीएम ने कहा, "मैं उज्जैन से आता हूं. वहां जब तक पार्वती मैया का नाम ना ले, तो भोजन भी न मिले. हम यह लाडली बहनों को पैसे देते हैं तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि बहनें दारु पी जाती हैं. बहनों अपनी चप्पल तैयार रखना, अगर कोई कांग्रेसी आए तो उन्हें बताना कि इस रुपयों का प्रयोग हमारे परिवार में हो रहा है. इन कांग्रेसियों को तो शर्म भी नहीं आती. हमें तो सुनने में भी शर्म आती है. इन्हें वोट बैंक के कारण केवल एक ही काम आता है, आपस में लडो, झूठ बोलों और अपना काम चलाओ."