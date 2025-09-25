ETV Bharat / state

अशोकनगर में 90 लाख लोन रिकवरी करने पहुंचे बैंक मैनेजर की धुनाई, पिस्टल की नोक पर बनाया बंधक

कोतवाली टीआई रवि प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि "मामला पूरी तरह से लोन रिकवरी से जुड़ा है. बैंक मैनेजर जब बकाया राशि वसूलने के लिए गए थे, तभी उन पर हमला हुआ. उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी अवैध तरीके से एक पिस्टल का उपयोग कर रहा था, जिसका कोई वैध लाइसेंस भी नहीं मिला है. युवक को गिरफ्तार कर पिस्टल जब्त कर ली है और मामले की विवेचना जारी है."

अशोकनगर: बैंक के मैनेजर विक्रम सिंह रावत गुना रोड स्थित एक घर में लोन रिकवरी करने पहुंचे. मैनेजर ने घर पहुंच आवाज लगाई. घर से बाहर आए युवक ने अचानक विक्रम पर हमला कर दिया. उसने बैंक मैनेजर के साथ न केवल हाथापाई की बल्कि कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी. जिसके बाद मामला थाने तक पहुंचा तो आरोपी जितेंद्र रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया.

लोन रिकवरी करने पहुंचे बैंक मैनेजर की धुनाई (ETV Bharat)

90 लाख का लोन ले रखा था युवक

बताया जा रहा है कि आरोपी जितेंद्र रघुवंशी ने बैंक से करीब 90 लाख का लोन ले रखा है. जब इसके रिकवरी के लिए बैंक मैनेजर विक्रम सिंह रावत उसके घर पहुंचे तो जितेंद्र ने पिस्टल निकाल लिया. पिस्टल देख बैंक मैनेजर के होश उड़ गए. वहीं, आरोपी ने बैंक मैनेजर को अपने घर पर ही बंधक बना लिया. जिसके बाद पिस्टल की नोक पर मैनेजर को जान से मारने की धमकी दी और उसके साथ मारपीट की.

पिस्टल के साथ आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)

जान बचाकर कोतवाली पहुंचे मैनेजर

आरोपी के हमले के बाद बैंक मैनेजर गंभीर मानसिक दबाव में आ गए. जिससे उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा. आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देने लगा. इस दौरान आरोप है कि मैनेजर के साथ जितेंद्र ने हाथापाई भी की. जिसके बाद मौके मिलते ही किसी तरह बैंक अधिकारी वहां से भागे और सीधे कोतवाली थाने पहुंचे. जहां पूरी घटनाक्रम पुलिस को बताया.

गिरफ्तार कर आरोपी को भेजा जेल

पीड़ित बैंक मैनेजर ने थाने में पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई. बैंक मैनेजर के शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और आरोपी की तलाश में जुट गई. जिसके बाद आरोपी जितेंद्र रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के पास मौजूद पिस्टल भी पुलिस ने बरामद किया है. वहीं, पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है.