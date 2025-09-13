ज्योतिरादित्य सिंधिया का सवाल- पार्षद पति, जिला पंचायत पति और महापौर पति जैसे संबोधन क्यों
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने पर जोर दिया. महिलाओं को अपने अधिकार के लिए आगे आना चाहिए.
Published : September 13, 2025 at 12:53 PM IST
अशोकनगर : केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महिलाओं को उनके अधिकार के प्रति जागरूक होने पर जोर दिया. जनप्रतिनिधि महिला बनती है तो उसके नाम के आगे पति जैसे संबोधन प्रचलन में हैं, इसे बंद किया जाना चाहिए. गुरुवार को स्थानीय माधव भवन में आयोजित रेवा शक्ति अभियान, हृदय अभियान और एकल सेवा पोर्टल का शुभारंभ करने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उपस्थित महिला शक्ति को संबोधित करते हुए कहा "अब पार्षद पति, सरपंच पति, जिला पंचायत पति और अध्यक्ष पति जैसी प्रथाओं को समाप्त करना होगा. महिलाओं को अपना हक खुद अपने हाथों में लेना होगा."
नारी शक्ति को प्रथम पंक्ति में लाने का संकल्प
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार पहले दिन से नारी सशक्तिकरण के लिए समर्पित है. उज्ज्वला योजना और ड्रोन दीदी जैसी योजनाओं से महिलाएं आज तकनीक का उपयोग कर आत्मनिर्भर बन रही हैं. जब महिलाएं प्रथम पंक्ति में आती हैं तो पुरुष अक्सर उन पर काबिज होने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमें यह मानसिकता बदलनी होगी." गौरतलब है कि कई बार देखने में आया है कि महिलाओं के पद पर उनके पति हावी रहते हैं. बैठक में भी पति उसी अधिकार से भाग लेते हैं.
पार्षद-पति, अध्यक्ष-पति, प्रधान-पति की प्रवृत्ति को हमें ख़त्म करना होगा और महिलाओं को उनका अधिकार दिलाना होगा। pic.twitter.com/LClPOENvCc— Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) September 11, 2025
दूसरी पंक्ति में महिलाओं को धकेलना ठीक नहीं
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा "महिलाओं को दूसरी पंक्ति में धकेलने वाली यह परंपरा समाज के लिए ठीक नहीं है. ऐसी प्रथा को खत्म करके ही महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है. जितनी ऊंची बेटियों की उड़ान होगी, उतना ही उज्ज्वल भारत का भविष्य होगा. रेवा शक्ति अभियान के तहत केवल एक या दो बेटियों वाले परिवारों का पंजीयन किया गया है. इन्हें विशेष डिजिटल कार्ड देकर शिक्षा शुल्क में छूट, स्वास्थ्य सेवाओं में प्राथमिकता, छात्रवृत्ति, किराए में रियायत और सामाजिक सम्मान जैसी सुविधाएं दी जाएंगी. अब तक जिले में 4,700 कुपोषित बच्चों की पहचान की गई है, जिनमें से 4,400 बच्चों को सुपोषित करने का लक्ष्य रखा गया है."
हृदय अभियान मे 2100 गर्भवती को मिला लाभ
केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा "हृदय अभियान के तहत अब तक 2,100 गर्भवती माताओं का पंजीयन और 2,000 बच्चों का कुपोषण प्रबंधन किया गया है. कुपोषण बीमारी नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था की कमी है, जिसका समाधान समाज मिलकर करेगा." एकल सेवा पोर्टल का शुभारंभ करते हुए सिंधिया ने कहा "यह पोर्टल लोगों को सरकारी सेवाओं तक पारदर्शी, सुरक्षित और समय पर पहुंच सुनिश्चित करेगा. इससे पात्र नागरिकों तक योजनाओं का सीधा लाभ पहुँचेगा और आवेदन का समय पर निराकरण होगा."
सुकन्या समृद्धि योजना से बेटियों के सपनों को पंख लगे
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया "1 मई से अब तक अशोकनगर, गुना और शिवपुरी जिलों में 1,702 सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए हैं, जिनमें से 518 खाते अकेले अशोकनगर की बेटियों के नाम पर खुले हैं. उन्होंने स्वयं इन खातों में निजी सहयोग दिया है और संकल्प जताया कि मई 2026 तक खुलने वाले हर खाते में वे सहयोग करेंगे. यह पहल क्षेत्र की बेटियों के उत्थान और उनके हौसले को उड़ान देने का काम करेगी."
अशोकनगर कलेक्टर के कार्यों की सराहना
कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह की भरे मंच से प्रशंसा की. उन्होंने कहा "मैंने कलेक्टर को बोला था कि कोई अच्छा कार्य मेरे क्षेत्र में किया जाए. इसके बाद कलेक्टर ने जमीन स्तर पर उतर कर इस पूरे अभियान को शुरू किया है. जिसको लेकर मैं सहृदय कलेक्टर के कार्यों की प्रशंसा करता हूं."