अशोकनगर में सड़क पर उतरा शराबियों का सुरुर, बाइक-जूता छोड़ दुम दबाकर भागे - ASHOKNAGAR ACTION ON DRUNKARDS

अशोकनगर के जेबीएस कॉलोनी में सुनसान सड़क बन गया था शराबियों का अड्डा, पुलिस ने छापेमारी कर कसा नशेड़ियों पर शिकंजा.

ASHOKNAGAR ACTION ON DRUNKARDS
पुलिस ने छापेमारी कर कसा नशेड़ियों पर शिकंजा (ETV Bharat)
Published : August 30, 2025 at 4:37 PM IST

Updated : August 30, 2025 at 4:50 PM IST

अशोकनगर: नवीन जेबीएस कॉलोनी में शुक्रवार देर शाम सड़क किनारे शराबी जाम छलका रहे थे. तभी पुलिस की टीम कॉलोनी में आ धमकी. पुलिस को देख शराबियों का नशा उतरने लगा. नशेड़ियों की पूरी टोली अपनी बाइकें, शराब की बोतलें और अपने जूता-चप्पल छोड़ भाग निकले. पुलिस ने मौके से कुल 36 बाइकें जब्त कर ली हैं. इस दौरान कुछ लोग भी पुलिस के गिरफ्त में आए हैं.

नशेड़ियों पर पुलिस ने कसा शिकंजा

त्योहारों के मद्देनजर और शहर में चल रहे धार्मिक आयोजनों को देखते हुए शुक्रवार को जेबीएस कॉलोनी क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई की गई. लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि यहां सुनसान इलाके में सड़क किनारे लोग शराब पीते हैं और माहौल खराब करते हैं. जिसके बाद पुलिस छापेमारी कर शराब पीने वालों पर शिकंजा कसा. पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सिटी कोतवाली, देहात थाना और पुलिस लाइन के करीब 70 से 80 जवान शामिल रहे.

पुलिस देख बाइक और जूता चप्पल छोड़ भागे नशेड़ी (ETV Bharat)

बाइक और जूता-चप्पल छोड़ भागे नशेड़ी

विदिशा रोड से कृषि उपज मंडी को जोड़ने वाली इस कॉलोनी में देर शाम शराबियों का जमावड़ा लगा रहता था. आसपास रहने वाले लोगों ने लगातार पुलिस से इसकी शिकायत की थी. लोगों ने बताया कि इस सुनसान क्षेत्र में खुलेआम शराबखोरी से माहौल खराब हो रहा है. इसी शिकायत के बाद शुक्रवार रात पुलिस ने अचानक दबिश दी.

JBS Colony drunkards Police action
शराबियों के अड्डे पर कार्रवाई (ETV Bharat)

कार्रवाई के दौरान कई लोग अपनी बाइक और दूसरे वाहन सहित जूते-चप्पल मौके पर ही छोड़कर भाग निकले. पुलिस ने लगभग 36 वाहन जब्त कर उन्हें कोतवाली परिसर में पहुंचाया गया. इस दौरान कुछ लोग पुलिस की गिरफ्त में भी आए हैं, जिन्हें थाने ले जाकर पूछताछ की जा रही है. वहीं अन्य शराबियों की पहचान उनके वाहनों की नंबर प्लेट के आधार पर की जा रही है.

चातुर्मास में इसी रास्ते से निकलते हैं श्रावक

बताया जा रहा है कि अशोकनगर में इस समय जैन समाज का चातुर्मास चल रहा है, जिसमें मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज विराजमान हैं. हाल ही में समाज द्वारा बड़ा शिविर आयोजित किया गया. जिसमें लगभग 4500 श्रावक अन्य जिलों और राज्यों से अशोकनगर पहुंचे हैं. श्रावकों का आवागमन भी इसी मार्ग से हो रहा था. ऐसे में कानून-व्यवस्था और धार्मिक माहौल को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने यह कदम उठाया है.

'असामाजिक तत्वों का बन गया था अड्डा'

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में राहत मिलेगी. लंबे समय से जेबीएस कॉलोनी का यह इलाका असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका था. अब पुलिस की सख्ती के बाद उम्मीद की जा रही है कि यहां खुलेआम शराबखोरी और हुड़दंग पर अंकुश लगेगा.

कोतवाली टीआई रवि प्रताप सिंह चौहान ने बताया "त्योहार को देखते हुए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई की गई है. पहले भी इस कॉलोनी में लोगों को मौखिक रूप से समझाया गया था लेकिन वे नहीं माने. जिसके कारण इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ी. पकड़े गए लोगों के खिलाफ आगे सख्त कार्रवाई होगी और इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी."

