ETV Bharat / state

हड़ताल पर बैठे 225 स्वास्थ्य कर्मियों को नोटिस, तबीयत बिगड़ने से ICU में भर्ती अकाउंटेंट व CHO - ASHOKNAGAR HEALTH WORKERS STRIKE

हड़ताल कर रहे 225 स्वास्थ्य कर्मियों को नोटिस जारी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 27, 2025 at 9:59 AM IST | Updated : April 27, 2025 at 10:31 AM IST 2 Min Read

अशोकनगर: जिले में 291 संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं. ऐसे में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की तबीयत बिगड़ने लगी. हड़ताल के दौरान अस्पताल के अकाउंटेंट विशाल बंसल और दो महिला सीएचओ की तबीयत बिगड़ गई. अकाउंटेंट को जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा. इलाज के दौरान उनका बीपी भी लो आ रहा था. वहीं, दोनों महिला सीएचओ ने अस्पताल से दवाई ली और घर चली गईं. 225 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को दिए नोटिस

सीएमएचओ डॉ. नीरज छारी और सिविल सर्जन ने जिले के सभी 255 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को काम पर लौटने के लिए नोटिस जारी किए हैं. चेतावनी दी गई है कि काम पर नहीं लौटने पर निष्कासन की कार्रवाई होगी. 22 अप्रैल से संविदा स्वास्थ्य कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. इससे स्वास्थ्य विभाग के 12 विभाग प्रभावित हो रहे हैं. मरीजों को इलाज में परेशानी हो रही है. नई नीति का विरोध कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मी (ETV Bharat)

Last Updated : April 27, 2025 at 10:31 AM IST