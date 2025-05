ETV Bharat / state

अशोगनर में DAP नहीं मिलने से किसान परेशान, बीजेपी नेता ने उठाया ऐसा कदम, उड़े होश - ASHOKNAGAR FERTILIZER ISSUE

Published : May 25, 2025

अशोकनगर: मध्य प्रदेश में आए दिन खाद की कमी और कालाबाजारी की खबरें सामने आती रहती है. बीते दिनों कई जिलों के खाद के लिए किसानों की लंबी-लंबी लाइन देखने मिली. वहीं रविवार को अशोकनगर जिले में डीएपी नहीं मिलने से नाराज नई सराय के भाजपा मंडल अध्यक्ष ने आत्मदाह की कोशिश की. भाजपा मंडल अध्यक्ष ने अपने ऊपर डीजल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया. बमुश्किल पुलिस की समझाइश के बाद मामले को शांत कराया गया. जिले में डीएपी खाद की किल्लत और कालाबाजारी से परेशान किसानों की समस्या गहराती जा रही है. रविवार को नईसराय मंडल अध्यक्ष रामेंद्र रघुवंशी किसानों को खाद न मिलने से आक्रोशित हो गए. गुस्से में आकर रामेंद्र रघुवंशी ने आत्मदाह का प्रयास किया. उन्होंने अपने ऊपर डीजल डाल लिया. तभी मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन-फानन में भाजपा मंडल अध्यक्ष को आत्मदाह करने से रोका. साथ ही रामेंद्र रघुवंशी सहित किसानों को किसानों समझाते हुए मामला शांत कराया. बीजेपी नेता ने उठाया ऐसा कदम (ETV Bharat) किया आत्महत्या का प्रयास

