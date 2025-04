ETV Bharat / state

अशोकनगर में बाबा साहब की प्रतिमा से छेड़छाड़, बहुजन समाज ने मचाया बवाल - ASHOKNAGAR AMBEDKAR STATUE CASE

बसपा कार्यकर्ताओं ने किया चक्का जाम प्रदर्शन ( ETV Bharat )

Published : April 30, 2025 at 9:55 AM IST | Updated : April 30, 2025 at 10:13 AM IST

अशोकनगर: विदिशा रोड स्थित अंबेडकर पार्क में लगी डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ कुछ उपद्रवी तत्वों ने छेड़छाड़ कर दी. घटना से बहुजन समाज में आक्रोश फैल गया है. जैसे ही यह जानकारी सामने आई, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में लोग विदिशा रोड चौराहे पर एकत्रित हो गए. यहां बसपा कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया. दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया. लगभग आधे घंटे की बातचीत के बाद सड़क जाम कर बैठे लोग हटने को राजी हो गए, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इसके बाद अंबेडकर पार्क के अंदर धरना शुरू कर दिया. उनका कहना था कि जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती और उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया जाता, तब तक उनका धरना जारी रहेगा. कोतवाली थाना प्रभारी मनीष शर्मा ने मामले में जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

