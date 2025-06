ETV Bharat / state

अशोकनगर में जीतू पटवारी के खिलाफ FIR, गंदगी खिलाने के मामले में नया मोड़ - FIR AGAINST JEETU PATWARI

अशोकनगर में जीतू पटवारी के खिलाफ केस दर्ज ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 28, 2025 at 10:35 AM IST | Updated : June 28, 2025 at 11:30 AM IST 2 Min Read

अशोकनगर : सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के मामले में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. पटवारी पर झूठे साक्ष्य बनाने और जातीय वैमनस्य फैलाने का आरोप लगाया गया है. बता दें कि दो दिन पहले 26 जून 2025 को फेसबुक एक वीडियो वायर हुआ था. इसमें युवक ने आरोप लगाया था कि उसके साथ मारपीट कर गंदगी खिलाई गई. पीड़ित युवक ने दिया कलेक्टर को शपथ-पत्र मामला गर्माने के बाद अशोकनगर कलेक्टर को दिए गए शपथ-पत्र में ग्राम मूड़रा निवासी युवक ने कहा "सरपंच के बेटे विकास और उसके साथियों ने उसके साथ केवल मारपीट की थी. उसकी मोटरसाइकिल भी छीन ली थी. इस घटना की शिकायत उसने थाना मुंगावली और जनसुनवाई में की थी." शपथ पत्र में युवक ने बताया "25 जून को कुछ कांग्रेस नेता उसे और उसके भाई को ओरछा ले गए. वहां जीतू पटवारी से मुलाकात कराई गई. इसी दौरान उसे भड़काया गया." अशोनगर एसपी विनीत जैन (ETV BHARAT)

