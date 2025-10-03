ETV Bharat / state

अशोक गहलोत बोले, 'अंग्रेजों का साथ देने वालों ने आज ले रखा देश चलाने का ठेका'

'आरएसएस के लोगों ने अंगुली भी नहीं कटवाई': गहलोत ने कहा कि आज चुनौतियां बहुत बड़ी हैं. हमें मिलकर उनका मुकाबला करना पड़ेगा. कांग्रेस की विचारधारा इस देश की विचारधारा है और देश को कांग्रेस की विचारधारा की जरूरत है. जिसके लिए महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने शहादत दी. इस देश के लिए कांग्रेस की लीडरशिप ने त्याग और बलिदान दिया है. कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता जेलों में रहे थे. जबकि आरएसएस और भाजपा के लोगों ने अपनी अंगुली तक नहीं कटवाई. वे बोले, झूठ बोलने की भी हद होती है.

'जब राजस्थान में चला सूखा बनाम सेवादल कार्यक्रम': उन्होंने कहा कि हमने भी उस समय सूखा बनाम सेवादल का कार्यक्रम चलाया. पश्चिमी राजस्थान में भयंकर सूखा पड़ा था. उस समय हर पंचायत से कार्यकर्ताओं को साथ लेकर सात दिन के कार्यक्रम चलाए गए. कांग्रेस सेवादल का जयपुर में सात दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ तब सोनिया गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष थीं. उन्होंने खुद यहां आकर सेवादल के शिविर में शिरकत की थी. यह एक तरह से बड़ा संदेश था कि कांग्रेस में हमेशा से सेवादल को महत्व दिया गया है.

सेवादल का बताया इतिहास: गहलोत बोले, सेवादल के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी यह बताती है कि देश और दुनिया में क्या हो रहा है. उसे लेकर सेवादल के कार्यकर्ता सजग हैं. राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देशभर में ग्रामीण इलाकों का दौरा किया. इसके बाद उन्होंने सेवादल के कार्यकर्ताओं को फॉलोअप कार्यक्रम चलाने को कहा. यह उस समय का ऐतिहासिक फैसला है. इस फैसले से सेवादल के लोगों ने महसूस किया कि उन्हें कितना महत्व दिया गया. पीएम के दौरे के बाद इलाकों में काम हुआ या नहीं, हालात बदले या नहीं. यह उस समय सेवादल ने देखा और उसकी रिपोर्ट दी.

जयपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा, आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला. उन्होंने कहा, आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ देने वाले और उनके लिए मुखबिरी करने वाले लोगों के पास आज देश चलाने का ठेका है. उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आजादी की लड़ाई में आरएसएस के लोग जेल गए. इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए और वह केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है. अशोक गहलोत ने आज शुक्रवार को सामोद में कांग्रेस सेवादल के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए यह बात कही. उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का भी आह्वान किया.

'हेडगेवार जेल गए, जब कांग्रेस में थे': वे बोले, आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी की लड़ाई में आरएसएस के लोग जेलों में बंद रहे. हम पूछते हैं कि ऐसा एक भी नाम बता दीजिए. झूठ बोलना भी बड़ी हिम्मत का काम है. इतनी बड़ी हिम्मत सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी में ही है. गहलोत ने कहा कि आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार जरूर जेल गए होंगे. लेकिन तब, जब वे कांग्रेस में थे. उन्होंने आरएसएस बाद में बनाया. पहले वे कांग्रेस में ही थे. उनके अलावा कोई जेल गया क्या.

ध्रुवीकरण की राजनीति को मिल रहा बढ़ावा: गहलोत ने आरोप लगाया कि आरएसएस वाले मुखबिरी करते थे. यह रिकॉर्ड में है. महात्मा गांधी ने जब 'करो या मरो' का नारा दिया, तो इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था. अब अंग्रेजों का साथ देने वाले, मुखबिरी करने वाले लोगों ने आज देश चलाने का ठेका ले रखा है. वे धर्म, जाति और भाषा के नाम पर ध्रुवीकरण कर रहे हैं. जबकि कांग्रेस ने हमेशा अपनी नीतियों से देश को एक रखा है. इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी, लेकिन खालिस्तान नहीं बनने दिया.

अब राहुल गांधी को मिल रही गोली मारने की धमकी: उन्होंने कहा कि अब ये लोग धमकी देते हैं कि राहुल गांधी के सीने में गोली मार देंगे. यह बात भाजपा के एक प्रवक्ता ने कही है. हमें सोचना होगा कि देश किस दिशा में जा रहा है. इसके बावजूद राहुल गांधी ऐसी ताकतों का मुकाबला कर रहे हैं. उन्होंने 'डरो मत' का नारा देकर कांग्रेस के लोगों को नई ताकत दी है. उन्होंने कहा, इस देश के संविधान ने पहले दिन से सभी को मतदान का अधिकार दिया. अगर वोट का अधिकार नहीं होता, तो गरीबों का मान-सम्मान कौन करता? आज सब आशीर्वाद लेते हैं.

'लोकतंत्र नष्ट हुआ तो क्या बचेगा': वे बोले, अमेरिका और इंग्लैंड में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार आजादी के काफी बाद मिला. जबकि भारत में संविधान लागू होने के साथ ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला. यह हमारी सोच थी. उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं. फिर क्या बचेगा हमारे पास. न्यायपालिका का क्या हाल होगा. वह कागजों में ही रहेगी. आज चुनाव आयोग की क्या स्थिति है. चुनाव आयोग ऐसे बदतमीजी से बात करता है. जैसा पहले कभी नहीं हुआ.

'विपक्ष नहीं होगा तो चीन-रूस जैसे हालात होंगे': गहलोत ने कहा चीन और रूस में भी चुनाव आयोग है, लेकिन वहां लंबे समय से एक पार्टी का शासन है. ये चाहते हैं कि यहां भी ऐसा ही हो. वे चाहते हैं कि चुनाव आयोग केवल कागजों में हो. बिहार में 30-35 लाख लोगों को बाहरी बताकर मतदाता सूची से नाम काटे गए. ध्रुवीकरण की राजनीती से नफरत घोली गई. अगर अब भी हम नहीं समझे तो नतीजे भुगतने पड़ेंगे. गहलोत ने कहा, लोकतंत्र में विपक्ष जनता की आवाज नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा. विपक्ष जनता की आवाज उठता है और सरकार उस पर ठोस उपाय करे. अगर विपक्ष नहीं होगा तो चीन-रूस जैसे हालात होंगे.

राहुल गांधी के फैसले को बताया क्रांतिकारी: गहलोत ने क​हा कि दुनिया यह मानती है कि भारत का लोकतंत्र सबसे मजबूत है. उन्होंने कहा कि अब राहुल गांधी ने एक नई व्यवस्था लागू की है कि कांग्रेस में सबकी राय से जिलाध्यक्ष बनेगा. इससे वह सबकी बात सुनेगा. यह क्रांतिकारी फैसला है. उन्होंने हाल ही की राजस्थान विश्वविद्यालय की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस आरएसएस के दबाव में काम कर रही है. अगर इनका मुकाबला नहीं किया, तो हिंसा और गुंडागर्दी और बढ़ेगी. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा बदले की भावना से काम करती है. यहां तक कि कर्मचारियों के तबादले भी बदले की भावना से किए जाते हैं. बदले की भावना, हिंसा और ध्रुवीकरण इनकी आदत में है. ऐसे माहौल में सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की है.