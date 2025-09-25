ETV Bharat / state

पीएम मोदी की सभा पर गहलोत का वार, कन्हैयालाल मामले में चुप्पी पर उठाए सवाल

अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा. कन्हैयालाल हत्याकांड पर चुप्पी और कांग्रेस योजनाओं को कमजोर करने का लगाया आरोप.

KANHAIYALAL MURDER CASE
गहलोत ने कन्हैयालाल के परिवार से मुलाकात की थी (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 25, 2025 at 9:01 PM IST

उदयपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांसवाड़ा की सभा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तीखा हमला बोला है. उन्होंने कन्हैयालाल हत्याकांड का मुद्दा उठाते हुए प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल खड़े किए. गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा दौरे पर कन्हैयालाल साहू के प्रकरण में न्याय को लेकर एक शब्द भी नहीं कहा. यह चुप्पी राजस्थान की जनता को व्यथित कर रही है.

गहलोत ने आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार इस मामले में बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है और इसे केवल चुनावी राजनीति तक सीमित कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि तीन साल बीतने के बाद भी NIA अपराधियों को सजा नहीं दिला सकी है, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है.

सरकारी कार्यक्रमों की परंपरा पर सवाल: गहलोत ने प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि पहले सरकारी कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री अपनी उपलब्धियों और आगे का विजन रखते थे, लेकिन अब ऐसी परंपरा खत्म हो गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी मंच से कांग्रेस को कोसते हुए राजनीतिक भाषण देना उचित नहीं है.

गहलोत ने प्रधानमंत्री से यह भी सवाल किया कि चुनाव से पहले उन्होंने वादा किया था कि कांग्रेस सरकार की किसी योजना को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन भाजपा सरकार बनने के बाद न केवल योजनाओं को कमजोर किया गया बल्कि कई को बंद भी कर दिया गया. गहलोत ने कहा कि बेहतर होता प्रधानमंत्री जनता को चुनाव पूर्व किए गए वादों का हिसाब देते.

गहलोत ने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव से पहले “मोदी की गारंटी” के नाम पर जनता से वोट लिए गए, लेकिन अब राजस्थान में इन वादों की हवा निकल चुकी है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जनता को भ्रमित कर सत्ता पाई थी. इससे पहले भी गहलोत ने मोदी की सभा को लेकर सवाल उठाए थे. हाल ही में उदयपुर में उन्होंने कन्हैयालाल के परिवार से मुलाकात कर उनकी पीड़ा सुनी थी.

