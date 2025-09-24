ETV Bharat / state

पीएम के दौरे से पहले गहलोत ने उठाया कन्हैयालाल हत्याकांड का मुद्दा, पूछा-क्या न्याय का देंगे आश्वासन?

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अपनी पोस्ट में लिखा कि विधानसभा चुनावों में भाजपा ने कन्हैयालाल हत्याकांड का मुद्दा उठाया था.

Gehlot meets Kanhaiyalal's family
कन्हैयालाल के परिवार से मिलते गहलोत (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 24, 2025 at 6:26 PM IST

3 Min Read
उदयपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को मरुधरा के दौरे पर आएंगे. इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर पीएम से सवाल किया है. उन्होंने पूछा कि क्या इस दौरे के दौरान पीएम मोदी कन्हैयालाल के परिवार को न्याय का आश्वासन देंगे. पिछले दिनों गहलोत ने कन्हैयालाल के परिवार से मुलाकात भी की थी.

मोदी-शाह ने उठाया था मुद्दा: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा कि पिछले 22 माह में प्रधानमंत्री का यह 16वां राजस्थान दौरा है. उदयपुर में कन्हैयालाल साहू का परिवार उनके हत्याकांड के लगभग साढ़े तीन साल बाद भी न्याय का इंतजार कर रहा है. गहलोत ने लिखा कि विधानसभा चुनावों के दौरान स्वयं प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री ने इसे मुद्दा बनाया था और सिर्फ 5 लाख रुपए मुआवजे का झूठ फैलाया था. जबकि सच ये था कि राजस्थान पुलिस ने केवल 4 घंटों में अपराधियों को पकड़ लिया था और पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया था.

जांच पर उठाए सवाल: गहलोत ने लिखा, NIA ने घटना वाली रात ही केस अपने पास ले लिया था, लेकिन आज इतना समय बीतने के बाद भी 166 गवाहों में से केवल 16 गवाहों के ही बयान हुए हैं. घटना के समय मौजूद कन्हैयालाल के पुत्र एवं उनके साथी तक के बयान नहीं हुए. गहलोत ने दावा किया कि इस घटना के कुछ समय बाद जानकारी में आया कि इस हत्याकांड के दोनों मुख्य अपराधी भाजपा के सदस्य थे. सोशल मीडिया पर उनकी भाजपा जॉइन करते हुए तस्वीरें भी वायरल हुईं. यह भी जानकारी में आया कि इस घटना से लगभग एक महीने पहले इनका अपने मकान मालिक से विवाद हुआ, तो भाजपा के नेताओं ने पुलिस थाने में इनके लिए फोन किए.

न्याय दिलवाने में इतनी देरी क्यों हो रही?: गहलोत ने अपनी पोस्ट में पीएम मोदी से सवाल किया कि कन्हैयालाल के परिवार को न्याय दिलवाने में इतनी देरी क्यों हो रही है? 'ये अपराधी भाजपा कार्यकर्ता हैं, क्या इसलिए इनकी सजा में देरी हो रही है? ऐसा लगता है कि भाजपा राजनीतिक लाभ देखकर कार्रवाई करती है, जबकि कांग्रेस यह देखती है कि अपराध किसने किया. यह तो बेहद घृणित कृत्य था. क्या कल प्रधानमंत्री राजस्थान की जनता को कन्हैयालाल एवं उनके परिवार के साथ न्याय का आश्वासन देंगे?'

