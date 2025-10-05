कफ सिरप से कथित मौत मामले में गहलोत का सवाल, कंपनी ब्लैकलिस्ट, तो ठेका क्यों दिया, सरकार जांच कराए
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि प्रदेश में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की चिरंजीवी योजना का अध्ययन कर पूरे देश में लागू करवाए जाए.
Published : October 5, 2025 at 5:23 PM IST
जयपुर: प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली कफ सिरप से बच्चों की कथित मौत के मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि सरकार को जांच करवानी चाहिए कि आखिर बच्चों की मौत कैसे हुई? गहलोत ने रविवार को एसएमएस अस्पताल में भर्ती पूर्व मंत्री भरत सिंह कुंदनपुर से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है. लेकिन सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है. अगर कुछ गड़बड़ हुई है, तो उसे ठीक करना चाहिए.
ब्लैकलिस्ट कंपनी को क्यों दिया ठेका?: गहलोत ने कहा कि सरकार को अपनी एजेंसी से इसकी जांच करवानी चाहिए कि आखिर बच्चों की मौत कैसे हुई? अगर कोई ब्लैकलिस्टेड कंपनी थी, तो फिर उसे ठेका क्यों दिया गया. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा मंत्री अगर किसी कंपनी को क्लीन चिट दे रहे हैं, तो उन्होंने इसकी जांच करवाई होगी या जांच करवा रहे होंगे. लेकिन मेरा मानना है कि यह बहुत ही संवेदनशील विषय है. इस पर कोई टिप्पणी करने से पहले सरकार को अपनी एजेंसियों से जांच करवा लेनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर हमारे समय में किसी दवा कंपनी ने गड़बड़ी की, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए. बहाना नहीं बना सकते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार के समय भी इस दवा कंपनी पर रोक नहीं लगाई गई थी.
चिरंजीवी योजना को देशभर में करें लागू: गहलोत ने दावा किया कि राजस्थान स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में नंबर वन है. पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय लागू किए गए 25 लाख रुपए का बीमा, मुफ्त दवा, मुफ्त इलाज, सिटी स्कैन फ्री, ऑपरेशन फ्री (चिरंजीवी योजना) यह भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं है. इसलिए केंद्र सरकार को हमारी योजनाओं का विश्लेषण कर पूरे देश में इसे लागू करना चाहिए. जिससे कि आम जनता को ऐसी योजनाओं का लाभ मिल सके. साथ ही पूरे देश के लोगों को यकीन हो कि 25 लाख रुपए का बीमा फ्री इलाज संभव है.
आयुष्मान भारत योजना कुछ लोगों के लिए: गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार की आयुष्मान भारत योजना में केवल पांच लाख तक का ही इलाज मिलता है. इस योजना में केवल कुछ लोगों को ही इलाज मिलता है, सबको नहीं. जबकि हमारी योजना में पूरे प्रदेश की जनता को इसका लाभ मिल रहा था. अगर इसकी गहराई में नहीं जाएंगे तो फैसला नहीं कर पाएंगे. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आप विश्व गुरु बनने की बात करते हो, तो शुरुआत यहीं से करनी चाहिए. शिक्षा और स्वास्थ्य सभी के लिए मुफ्त होना चाहिए.
बिहार चुनाव को चुनौती के रूप में लेना है: गहलोत ने बिहार विधानसभा चुनाव में वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाए पर कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव को चुनौती के रूप में लेना है. क्योंकि जिस प्रकार से देश में माहौल बन गया है, लोग उससे चिंतित हैं कि किस प्रकार से वोट चोरी हो रहे हैं. 65 लाख लोगों के वोट यह कहकर काट दिए गए कि यह सब बाहरी हैं. चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि जो वोट काटे गए हैं, वो कहां से आए हैं. गहलोत ने कहा कांग्रेस-आरजेडी और अन्य विपक्षी दल इसको गंभीरता से ले रहे हैं. क्योंकि जिस प्रकार से चुनाव जीतने के लिए नए-नए हथकंडे अपने जा रहे हैं, लोग चिंतित हैं धनबल का प्रयोग हो रहा है. वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है.
महाराष्ट्र में रात 11 बजे तक वोटिंग हुई: गहलोत ने कहा कि मैंने अपने 50 साल के राजनीतिक अनुभव में ऐसा कभी नहीं देखा कि रात 11 बजे तक वोटिंग हुई हो. लेकिन महाराष्ट्र में रात 11 तक वोटिंग हुई थी. हो सकता है कि कहीं पर एक दो जगह सुनने को मिल जाए 5 से 7 बजे तक वोटिंग हो सकती है. लेकिन रात 11 बजे तक वोटिंग चलती रही जो अपने आप में चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रही है. गहलोत ने कहा कि किसी बात को लेकर कोई सवाल खड़े हो रहे हैं, तो चुनाव आयोग को खुद आगे जाकर निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए. क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव आयुक्त की बड़ी भूमिका होती है.