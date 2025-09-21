ETV Bharat / state

पानी की मांग उठाने वाले युवक के परिवार से धरने पर मिले गहलोत, कहा- भाजपा राज में भ्रष्टाचार चरम पर

रविवार को पूर्व सीएम अशोक गहलोत कपासन पहुंचे और पानी की मांग उठाने वाले युवक सूरज माली के परिवार से मिले.

Gehlot meets the victim's family
पीड़ित परिवार से मिलते अशोक गहलोत (ETV Bharat Chittorgarh)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 21, 2025

चित्तौड़गढ़: जिले की कपासन विधानसभा क्षेत्र में गत दिनों सोशल मीडिया पर पानी की मांग उठाने वाले युवक पर हुए हमले के मामले में पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी धरनास्थल पर पहुंचे. गहलोत ने युवक की मां एवं परिवार से बात की और हरसंभव मदद का आश्वासन दिया. इस दौरान धरने को संबोधित करते हुए गहलोत ने मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की. इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा राज में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है. उन्होंने घायल युवक सूरज माली के उपचार का खर्च उठाने की बात भी कही.

गहलोत ने कहा कि तालाब का मुद्दा उठाने वाले सूरज माली पर हमले से पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है. स्थानीय विधायक को चाहिए कि वे स्वयं मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग करें. वे जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, तो उन्हें ऐसा करना चाहिए. गहलोत ने कहा कि राजस्थान में कानून-व्यवस्था नाम की चीज नहीं बची है. दोषियों को सजा दिलाने में प्रशासन पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है.

भजनलाल सरकार पर सीधा हमला उन्होंने कहा कि जनता को सुशासन देना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल बना हुआ है. गहलोत ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से गठित कमेटी सोमवार को कपासन पहुंचेगी और पीड़ित परिवार से विस्तृत चर्चा करेगी.

Gehlot meets the victim's family
धरने में मौजूद गहलोत और कांग्रेसी (ETV Bharat Chittorgarh)

इस दौरान सर्व समाज ने कपासन सीआई रतन सिंह व उपखंड अधिकारी राजेश सुहालका को तत्काल निलम्बित करने की मांग उठाई. मांग पूरी नहीं होने पर पुलिस थाने के घेराव की बात कही. इस दौरान धरने को पूर्व केबिनेट मंत्री उदयलाल आंजना ने भी संबोधित करते हुए सूरज माली को न्याय दिलाने की मांग उठाई. धरने में कांग्रेस जिलाध्यक्ष भैरूलाल चौधरी, संगठन महासचिव महेंद्र शर्मा, पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्रसिंह जाड़ावत, पीसीसी सदस्य ललित बोरीवाल, कांग्रेस कपासन के कार्यकारी अध्यक्ष ममतेश शर्मा सहित कई कांग्रेस के नेता मौजूद रहे.

villagers during protest
धरने में उपस्थित ग्रामीण (ETV Bharat Chittorgarh)

