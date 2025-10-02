ETV Bharat / state

गहलोत का आरोप, 'गुंडागर्दी कर रही पुलिस, 3 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो भागते फिरेंगे'

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर गैर जमानती धाराएं लगाई गई हैं जैसे कि वो असामाजिक तत्व हों.

Ashok Gehlot speaking to the media
मीडिया से बात करते अशोक गहलोत (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 2, 2025 at 9:10 PM IST

4 Min Read
जयपुर: राजस्थान विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यक्रम के दौरान मारपीट में घायल हुए एनएसयूआई कार्यकर्ता के मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को पुलिस-प्रशासन और सरकार पर करारा हमला बोला. गहलोत ने आरोप लगाया कि पुलिस, सरकार और आरएसएस के इशारे पर गुंडागर्दी करवा रही है. पुलिस के अधिकारी गुंडागर्दी कर रहे हैं. 3 साल के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो यह अधिकारी भागते फिरेंगे.

गहलोत ने गुरुवार रात एसएमएस अस्पताल में भर्ती एनएसयूआई कार्यकर्ता से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस आरएसएस और भाजपा सरकार के दबाव में काम कर रही है. जयपुर के पुलिस कमिश्नर अच्छे आदमी हैं, लेकिन पता नहीं वह भी क्यों दबाव में काम कर रहे हैं. उन्हें स्वयं मुख्यमंत्री से कहकर पद मुक्त हो जाना चाहिए और कह देना चाहिए कि वो अब इस पद पर काम नहीं करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि एडिशनल एसपी और इंचार्ज गुंडागर्दी कर रहे हैं, लेकिन इन्हें समझना चाहिए कि सरकार बदलने के बाद इनका क्या हाल होगा. इन लोगों ने तमाशा बना रखा है.

गहलोत ने पुलिस और सरकार पर साधा निशाना, देखें वीडियो (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ सहित तीन कार्यकर्ताओं को जेल भेजा, पुलिस पर लगाए ये आरोप

एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर गैर जमानती धाराएं: गहलोत ने कहा कि शिक्षा के मंदिर में अगर संघ के लोग शस्त्र पूजन करेंगे, तो विपक्ष में होने के नाते विरोध करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार हैं. वही काम एनएसयूआई ने किया था, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में ही एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को संघ के लोगों ने पीटा जैसे कि यह सब पहले से तय था कि विरोध होगा, तो एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को लाठियां से पीटना है. आश्चचर्य की बात तो यह है कि पुलिसकर्मी खुद एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की गाड़ियां तोड़ रहे हैं. गहलोत ने कहा कि पहले कहा गया था कि एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को 151 की धारा में गिरफ्तार किया गया है. बाद में यह धाराएं हटाकर गैर जमानती धाराएं जोड़ दी गई. जैसे कि यह कोई असामाजिक तत्व हों.

पढ़ें: एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, गहलोत और जूली ने भजनलाल सरकार और प्रशासन को घेरा

'संघ ने तिरंगा और ​संविधान नहीं माना': गहलोत ने कहा कि आरएसएस ने 50 साल तक कभी तिरंगे को नहीं माना, संविधान को नहीं माना और प्रधानमंत्री अपने भाषण में कह रहे हैं कि आरएसएस ने देश की आजादी के आंदोलन में भाग लिया था और आजादी के लिए जेल गए थे. प्रधानमंत्री को झूठ बोलना शोभा नहीं देता है. लोगों को उम्मीद होती है कि प्रधानमंत्री जब बोलेंगे, तो सच बोलेंगे. लेकिन मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूं कि उन्होंने कैसे संघ को एक आजादी की लड़ाई लड़ने वाला संगठन बता दिया.

पढ़ें: RU में हंगामा : एनएसयूआई ने किया RSS के विजयादशमी कार्यक्रम का विरोध, पुलिस का लाठीचार्ज

'देश और प्रदेश का बुरा हाल': गहलोत ने कहा कि आज देश और प्रदेश का बुरा हाल है. इलेक्शन कमीशन दबाव में काम कर रहा है. रूस और चीन में भी एक ही पार्टी की सरकार चुनकर आता है. क्या वही स्थिति देश में भी करना चाहते हैं? गहलोत ने कहा कि भाजपा और आरएसएस का हिंसा में विश्वास है. जबकि कांग्रेस अहिंसा की बात करती है. अगर विपक्षी दल लोकतंत्र में ही अपना विरोध दर्ज नहीं कर पाएंगे, तो फिर देश में लोकतंत्र कहां बचेगा. इसलिए युवा पीढ़ी को सोचना चाहिए क्योंकि आने वाला कल उनका है. अगर देश बचेगा तभी लोकतंत्र बचेगा. इससे पहले गहलोत ने ट्रॉमा सेंटर में भर्ती एनएसयूआई कार्यकर्ता के स्वास्थ्य की जानकारी ली और चिकित्सकों को उनके बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए. गहलोत के साथ दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा भी साथ थे.

