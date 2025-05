ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री भजनलाल पर गहलोत का पलटवार, कहा- 'मेरा मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक, 100 साल तक राजस्थान की सेवा करना चाहता हूं' - ASHOK GEHLOT

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( ETV Bharat Jaipur )

Published : May 5, 2025 at 8:59 PM IST | Updated : May 5, 2025 at 9:09 PM IST

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 'पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ​का मानसिक संतुलन बिगड़ गया' वाले बयान पर अब गहलोत ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि 'मैं मुख्यमंत्री को बताना चाहता हूं कि मेरा मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ा है और मैं बिल्कुल ठीक हूं. उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को भी विश्वास दिलाता हूं कि मेरा मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक है. महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं 125 साल जिंदा रहना चाहता हूं, मैं भी यही चाहता हूं कि मैं 100 साल तक जिंदा रहूं और राजस्थान की जनता की सेवा करूं, जो व्यक्ति ऐसी भावना रखता हो, उस व्यक्ति का मानसिक संतुलन कैसे बिगड़ सकता है'. गहलोत ने सोमवार शाम को जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 'मेरी आलोचनाओं को सुझाव के तौर पर लेना चाहिए, क्योंकि मैं आलोचना के साथ-साथ सुझाव भी देता हूं, लेकिन जिसे समझ में आता है वह समझ जाता है. मेरा अपना अनुभव है मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष को सही सुझाव दूं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी यह बात समझनी चाहिए'. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: गहलोत के बयान पर भाजपा का पलटवार, CM बोले- वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, राठौड़ ने कसा तंज भाजपा सरकार निकम्मी साबित हुई: पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि डेढ़ साल के बाद सरकार को प्रशिक्षण लेने की जरूरत पड़ रही है. इसका मतलब यह है कि एक साल में आपकी सरकार बिल्कुल निकम्मी साबित हुई है, कोई कामकाज नहीं हुआ है. राजस्थान में गर्मी पड़ रही है, पानी और बिजली की मांग बढ़ रही है. पूरा प्रदेश समस्याओं से घिरा हुआ है ऐसे में सरकार प्रशिक्षण लेने गुजरात गई हुई है. राजस्थान में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल: पूर्व मुख्यमंत्री ने बीएपी विधायक की गिरफ्तारी के मामले में कहा कि राजस्थान में करप्शन का बड़ा खेल चल रहा है. कोई 10 करोड़ रुपए की रिश्वत दे रहा है. इसके मायने यह है कि वहां पर कितना अवैध खनन हो रहा होगा, सच्चाई क्या है? यह तो एसीबी जाने, लेकिन 10 करोड़ का लेनदेन का सौदा हुआ है. इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार की क्या स्थिति राजस्थान में बन रही है. एसीबी को इस मामले में सही जांच करनी चाहिए. पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री को लेना है फैसला: पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है, इसलिए इस मामले में ज्यादा प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है, जो भी फैसला करना है, सरकार को सोच समझकर करना है. जल्दबाजी या अति उत्साह में ऐसे फैसला नहीं होते हैं, हालांकि अब लोग पूछ रहे हैं कि बड़ी-बड़ी बातें करते हो. पहलगाम को 12 दिन हो गए, 12 दिन में सरकार ने क्या फैसला लिया?.

Last Updated : May 5, 2025 at 9:09 PM IST