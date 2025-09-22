पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत की नरेश मीणा से अपील, अनशन समाप्त करें
झालावाड़ स्कूल हादसे में मारे गए बच्चों के परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग पर नरेश मीणा अनशन पर हैं.
Published : September 22, 2025 at 11:46 PM IST
जयपुर: झालावाड़ स्कूल हादसे में मारे गए बच्चों के परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर देवली-उनियारा से निर्दलीय उपचुनाव लड़ चुके नरेश मीणा ने राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर अनशन शुरू किया था. कई दिनों से भोजन त्यागने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. इसके बावजूद वह अपनी मांग पर डटे हुए हैं.
गहलोत ने जताई चिंता: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नरेश मीणा के अनशन को लेकर चिंता जताई. गहलोत ने लिखा कि मीणा पिछले 11 दिन से अनशन पर हैं. उनकी भावना सराहनीय है, क्योंकि वह हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों के परिवारों को अधिक मुआवजा दिलाना चाहते हैं, लेकिन लंबे समय तक अनशन जारी रखने से उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अपील की कि वे हस्तक्षेप कर अनशन तुड़वाने का प्रयास करें. साथ ही उन्होंने नरेश मीणा से भी आग्रह किया कि वे अपना अनशन समाप्त करें क्योंकि उनकी भावना जनता तक पहुंच चुकी है.
श्री नरेश मीणा पिछले 11 दिन से अनशन पर हैं। श्री नरेश मीणा की भावना अच्छी है कि वह झालावाड़ में स्कूल गिरने से मारे गए बच्चों के परिजनों को अधिक मुआवजा दिलाना चाहते हैं परन्तु मुझे ज्ञात हुआ है कि इस तरह लम्बे समय तक अनशन जारी रखने से उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा…— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) September 22, 2025
अस्पताल पहुंचे नेता: इससे पहले कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास अस्पताल पहुंचे और नरेश मीणा को जल पिलाकर उनकी सेहत की जानकारी ली. वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल सहित कई अन्य नेता भी अस्पताल जाकर कुशलक्षेम पूछ चुके हैं.
सरकार से मुआवजे की मांग: हालांकि, स्वास्थ्य बिगड़ने और कई नेताओं के समझाने के बावजूद नरेश मीणा अब भी सरकार से झालावाड़ स्कूल हादसे में मारे गए बच्चों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग पर अड़े हुए हैं. उनका कहना है कि जब तक पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलता, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा.