पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत की नरेश मीणा से अपील, अनशन समाप्त करें

जयपुर: झालावाड़ स्कूल हादसे में मारे गए बच्चों के परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर देवली-उनियारा से निर्दलीय उपचुनाव लड़ चुके नरेश मीणा ने राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर अनशन शुरू किया था. कई दिनों से भोजन त्यागने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. इसके बावजूद वह अपनी मांग पर डटे हुए हैं.

गहलोत ने जताई चिंता: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नरेश मीणा के अनशन को लेकर चिंता जताई. गहलोत ने लिखा कि मीणा पिछले 11 दिन से अनशन पर हैं. उनकी भावना सराहनीय है, क्योंकि वह हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों के परिवारों को अधिक मुआवजा दिलाना चाहते हैं, लेकिन लंबे समय तक अनशन जारी रखने से उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अपील की कि वे हस्तक्षेप कर अनशन तुड़वाने का प्रयास करें. साथ ही उन्होंने नरेश मीणा से भी आग्रह किया कि वे अपना अनशन समाप्त करें क्योंकि उनकी भावना जनता तक पहुंच चुकी है.