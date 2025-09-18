ETV Bharat / state

गहलोत और जूली का भाजपा पर हमला, आदिवासी इतिहास हटाने का लगाया आरोप

गहलोत और जूली ने भाजपा सरकार पर आदिवासियों के इतिहास को पाठ्यक्रम से हटाने का आरोप लगाया. आदिवासी समाज से माफी मांगने की मांग की.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 18, 2025 at 8:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर आदिवासियों के इतिहास और बलिदान को स्कूली किताबों से हटाने के आरोप लगाए हैं. साथ इस कृत्य के लिए आदिवासी समाज से माफी मांगने की मांग भी की है. गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भाजपा सरकार बनने के बाद से लगातार आदिवासियों के योगदान को कमतर दिखाने की कोशिश की जा रही है.

गहलोत ने कहा कि भाजपा की मानसिकता आदिवासी विरोधी है और इसका उदाहरण चौथी कक्षा की किताब से मानगढ़ धाम के इतिहास को हटाना है. इससे पहले वीर कालीबाई का पाठ भी किताबों से हटा दिया गया था. गहलोत ने कहा कि आदिवासी समाज का बलिदान इतना कमजोर नहीं है कि उसे किताबों से हटाकर भुलाया जा सके. उन्होंने भाजपा सरकार से आदिवासी समाज से माफी मांगने और वीरगाथाओं व मानगढ़ धाम के इतिहास को तत्काल पाठ्यक्रम में जोड़ने की मांग की.

इसे भी पढ़ें- गहलोत का शेखावत पर पलटवार, बोले- इतने ही ईमानदार हैं तो ऑडियो जांच के लिए वॉयस सैंपल क्यों नहीं दिया

जूली ने लगाया आरोप: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी भाजपा सरकार पर इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पहले शिक्षा के लिए बलिदान देने वाली आदिवासी महिला कालीबाई की गाथा को हटाया, फिर ज्योतिबा फुले जैसे महापुरुष का अपमान किया, जिनके अध्याय को राजस्थान विश्वविद्यालय से हटा दिया गया. इसके बाद बौद्ध और जैन दर्शन को भी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से निकाल दिया गया.

जूली ने कहा कि अब चौथी कक्षा की पाठ्यपुस्तक से मानगढ़ धाम का नाम मिटाना, जहां 2500 से अधिक आदिवासी वीरों ने शहादत दी थी, भाजपा की घृणित मानसिकता को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि इतिहास से छेड़छाड़ करना, शहादत का अपमान करना और कमजोर वर्गों को हाशिये पर धकेलना भाजपा की असली नीति है. जूली ने भी भाजपा सरकार से आदिवासी समाज और महापुरुषों का अपमान करने पर माफी मांगने और उनके इतिहास को पुनः पाठ्यक्रम में जोड़ने की मांग की.

For All Latest Updates

TAGGED:

ASHOK GEHLOTTIKARAM JULIETRIBAL HISTORYMANGAL DHAMSCHOOL SYLLABUS ISSUE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

युवा संसद के समापन पर पहुंचे तेलंगाना के राज्यपाल, बोले- राष्ट्रवाद सबसे बड़ा पंथ

Explained : मंदिर बोर्ड के समर्थन में वाम सरकार ! भाजपा और कांग्रेस भी हैरान, समझें पूरा विवाद

ट्रंप ने भारत को 23 प्रमुख अवैध ड्रग्स उत्पादक देशों की लिस्ट में डाला, बताया अमेरिका के लिए खतरा

अगर आप भी हैं शुगर से परेशान , फूड एक्सपर्ट्स से जानिए कौन सा जूस है फायदेमंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.