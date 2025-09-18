गहलोत और जूली का भाजपा पर हमला, आदिवासी इतिहास हटाने का लगाया आरोप
गहलोत और जूली ने भाजपा सरकार पर आदिवासियों के इतिहास को पाठ्यक्रम से हटाने का आरोप लगाया. आदिवासी समाज से माफी मांगने की मांग की.
Published : September 18, 2025 at 8:19 PM IST
जयपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर आदिवासियों के इतिहास और बलिदान को स्कूली किताबों से हटाने के आरोप लगाए हैं. साथ इस कृत्य के लिए आदिवासी समाज से माफी मांगने की मांग भी की है. गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भाजपा सरकार बनने के बाद से लगातार आदिवासियों के योगदान को कमतर दिखाने की कोशिश की जा रही है.
गहलोत ने कहा कि भाजपा की मानसिकता आदिवासी विरोधी है और इसका उदाहरण चौथी कक्षा की किताब से मानगढ़ धाम के इतिहास को हटाना है. इससे पहले वीर कालीबाई का पाठ भी किताबों से हटा दिया गया था. गहलोत ने कहा कि आदिवासी समाज का बलिदान इतना कमजोर नहीं है कि उसे किताबों से हटाकर भुलाया जा सके. उन्होंने भाजपा सरकार से आदिवासी समाज से माफी मांगने और वीरगाथाओं व मानगढ़ धाम के इतिहास को तत्काल पाठ्यक्रम में जोड़ने की मांग की.
जूली ने लगाया आरोप: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी भाजपा सरकार पर इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पहले शिक्षा के लिए बलिदान देने वाली आदिवासी महिला कालीबाई की गाथा को हटाया, फिर ज्योतिबा फुले जैसे महापुरुष का अपमान किया, जिनके अध्याय को राजस्थान विश्वविद्यालय से हटा दिया गया. इसके बाद बौद्ध और जैन दर्शन को भी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से निकाल दिया गया.
जूली ने कहा कि अब चौथी कक्षा की पाठ्यपुस्तक से मानगढ़ धाम का नाम मिटाना, जहां 2500 से अधिक आदिवासी वीरों ने शहादत दी थी, भाजपा की घृणित मानसिकता को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि इतिहास से छेड़छाड़ करना, शहादत का अपमान करना और कमजोर वर्गों को हाशिये पर धकेलना भाजपा की असली नीति है. जूली ने भी भाजपा सरकार से आदिवासी समाज और महापुरुषों का अपमान करने पर माफी मांगने और उनके इतिहास को पुनः पाठ्यक्रम में जोड़ने की मांग की.