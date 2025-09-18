ETV Bharat / state

गहलोत और जूली का भाजपा पर हमला, आदिवासी इतिहास हटाने का लगाया आरोप

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( ETV Bharat File Photo )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 18, 2025 at 8:19 PM IST 2 Min Read