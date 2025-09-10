गहलोत का आरोप, विपक्ष की बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए सदन में लगाए एक्स्ट्रा कैमरे, होनी चाहिए जांच
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सदन में लगे अतिरिक्त कैमरों पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है.
Published : September 10, 2025 at 6:12 PM IST
जयपुर: राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में आरोप लगाते हुए कहा कि सदन में लगे एक्स्ट्रा कैमरे विपक्ष की बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए लगाए गए हैं. इनकी जांच होनी चाहिए.
'एक्स्ट्रा कैमरे लगाना गलत': पूर्व मुख्यमंत्री ने सदन में लगाए गए कैमरों को लेकर कहा कि संसद में भी कैमरे लगे हैं और विधानसभा में भी कैमरे लगे हैं. सब कुछ यूट्यूब पर लाइव होता है. किसी को इस पर कोई एतराज नहीं है. लेकिन जो एक्स्ट्रा कैमरे लगाए गए हैं, वो इसलिए लगाए गए हैं कि विपक्ष के सदस्य आपस में क्या बात कर रहे हैं? उसको रिकॉर्ड किया जाए, यह बहुत ही गलत है. गहलोत ने कहा कि विधानसभा के नियम-कायदों को ताक में रखकर कैमरे लगाए गए हैं. इस पर संसदीय कार्य मंत्री बार-बार बयान पलट रहे हैं. इसकी जांच होनी चाहिए. गहलोत ने कहा कि इस को आगे लेकर जाएं या नहीं, यह नेता प्रतिपक्ष पर फैसला छोड़ा गया है.
पढ़ें: जासूसी के आरोप को लेकर प्रश्नकाल में हंगामा, स्पीकर ने कहा- सदन को हाईजैक नहीं होने दूंगा, कांग्रेस का बहिष्कार
डोटासरा के मुहावरे पर चर्चा, सही परंपरा नहीं: गहलोत ने कहा कि पिछले सत्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जब सदन की कार्यवाही नहीं चल रही थी, तब कुछ मुहावरा कह दिया. उस पर स्पीकर ने उनकी अनुपस्थिति में 1 घंटे चर्चा करा दी. यह चर्चा और सदस्यों-स्पीकर ने उस पर जो कमेंट्स किए, वह सही नहीं है. इस तरह की परंपरा नहीं होनी चाहिए. वहीं गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष को आलोचना करने का अधिकार है. लेकिन यह ऐसा नहीं करके विपक्ष आवाज को दबाना चाहते हैं. आज देश में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और चुनाव आयोग तक दबाव में काम कर रहा है.
पढ़ें: निजता के हनन पर सदन में हंगामा, कांग्रेस विधायकों की वेल में नारेबाजी
अतिवृष्टि पर चर्चा से मिलता फीडबैक: गहलोत ने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष ने शानदार भूमिका निभाई. जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए हैं. होता यह है कि मानसून सत्र में ज्वलंत मुद्दों पर सरकार खुद संज्ञान लेती है, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया. अगर अतिवृष्टि पर चर्चा होती, तो पहले कृषि मंत्री इस पर कुछ बोलते हैं. उसके बाद सभी सदस्यों के सुझाव आते, तो इससे सरकार को ही फीडबैक मिलता है. गहलोत ने कहा कि प्रदेश के जिन भी जिलों में जाएंगे, वहां पर लोग बात करते हुए मिल जाएंगे कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है.