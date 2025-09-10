ETV Bharat / state

गहलोत का आरोप, विपक्ष की बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए सदन में लगाए एक्स्ट्रा कैमरे, होनी चाहिए जांच

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 10, 2025 at 6:12 PM IST 3 Min Read